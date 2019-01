Real Oviedo Carlos Hernández: «Tenemos que ser sólidos y conceder poco de aquí a final de temporada» El central aboga por ponerse «el mono de trabajo» ante el Extremadura y cree que con la versión de los últimos duelos «se podrá sacar algo de allí» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 16 enero 2019, 13:32

Con el regreso al grupo de Mossa y las novedades de Ernesto y Roberto Alarcón, el Real Oviedo ha comenzado a preparar esta mañana el encuentro del domingo (20 horas) frente al Extremadura. «Tenemos que ponernos el mono de trabajo, sabemos que es un campo difícil que no conocemos y si el equipo está como en los dos últimos partidos va a dar la cara y se podrá sacar algo de allí», ha expuesto este mediodía Carlos Hernández, que la pasada semana rubricó su renovación con el club azul hasta el 30 de junio de 2021.

Más noticias Omar Ramos sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho

«Estoy contento porque estoy en el equipo en el que quiero estar, en el que me quieren. Estoy muy feliz aquí y encantado de seguir dos años más con el Real Oviedo», ha afirmado el central jienense, que ha expresado que el vestuario oviedista se encuentra «anímicamente muy bien» al encadenar dos victorias, que como ha recordado «no es fácil». El zaguero, que ha señalado que los azules no deben ir al Franciso de la Hera «con la idea de que será un partido fácil porque el Extremadura ya «ha ganado a equipos importantes», ha mostrado su satisfacción por «no volver a recaer» de los problemas físicos que ha sufrido por partida doble esta temporada y ha expuesto que salvo el choque en Los Pajaritos «la solidez defensiva ha sido mucho más alta» en 2019.

«Es la línea que hay que seguir. Al final no es encajar poco, que es lo más importante, es conceder poco», ha manifestado el central andaluz, que considera que de aquí de a final de temporada deben «ser sólidos y conceder poco» para aprovechar que cuentan con «jugadores arriba que van a meter goles seguro». Futbolistas casados con la red de la portería rival como Enric Gallego, máximo goleador de Segunda, al que no tendrá que enfrentarse este domingo tras hacerse oficial esta mañana su venta al Huesca. «Sabíamos que es un jugador importante para el Extremadura. Jugará otro que lo hará bien y nosotros tendremos que salir a hacer nuestro partido, que no será nada fácil», ha concluido.