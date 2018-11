«El entrenador me transmitió su confianza desde que vine aquí» Carlos Hernández golpea el balón durante el entrenamiento. / SEMEYAPRESS Carlos Hernández confiesa que vivió con especial sufrimiento las ocho semanas al margen del grupo, por su falta de hábito ante las pocas lesiones en su carrera I. Á. OVIEDO. Viernes, 2 noviembre 2018, 02:51

Indiscutible en la retaguardia azul durante su primera temporada en las filas del Real Oviedo, Carlos Hernández ya vislumbra su regreso a una convocatoria tras dejar atrás ocho semanas de lesión. Un período que «se hace largo» a alguien poco habituado a los problemas físicos durante su trayectoria deportiva como es el central jienense.

«Trabajar al margen del grupo se hace duro. Hace ocho semanas lo veía muy lejos, ahora estoy bien. Volver con el grupo hace que esté más contento y voy a dar todo para que el míster pueda decir si juego o no», expresó el central andaluz, que siente el respaldo de su entrenador. «Anquela siempre me transmitió su confianza desde que vine aquí. Hablo casi a diario con él, siempre se preocupa por mí y tengo una muy buena relación», confesó el central, que desde fuera, aunque con una dosis de sufrimiento mayor que la vivida dentro del rectángulo de juego, ha comprobado que «el equipo siempre da la cara».

«Lo positivo es que en todos los partidos hemos estado cerca de ganar, menos alguno aislado», expresó el jienense, que no obvió que también hay facetas a corregir. «Sabemos que ahora el balón parado nos está condenando mucho», señaló el defensor, que expuso que considera que cada fórmula en la defensa de ese tipo de acciones tiene sus pros y sus contras, pero lo fundamental es que «el míster proponga una forma y los jugadores tienen que creer en ella y hacerla». «Esperemos que eso mejore», deseó el exzaguero del Lugo, al que no le pillará de sorpresa la zaga de tres centrales cuando recupere su sitio en el equipo.

«El año pasado ya la hicimos y se nos dio bien», recordó el andaluz, que, fiel a su idea de juego y su conocimiento de la categoría, expuso que «los equipos que están arriba es por la línea de encajar poco y porque las pocas ocasiones que generan, las meten». En ese sentido, expresó su confianza en que los integrantes de la parcela ofensiva pueden «materializar goles» por el arsenal con el que cuenta el conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela.

«Con Toché, Joselu e Ibra tenemos una delantera muy completa que nos dará muchos éxitos durante la temporada», auguró Hernández, con la esperanza de aprovechar los tres encuentros que los azules afrontarán en el Carlos Tartiere a lo largo de noviembre. «Todos los meses son difíciles. Es verdad que en casa hemos mejorado la línea y siempre se mira mucho mejor los partidos en casa para sacarlos. Esperemos que así sea, tanto noviembre como en todo el año», apostilló.

Tras Carlos Hernández y Aarón Ñíguez, Juan Antonio Anquela continúa recuperando efectivos y ayer regresó al grupo Toché, que trabajó con normalidad. Al igual que Carlos Martínez, el murciano no disputó el partidillo en espacios reducidos de una sesión en la que solo estuvo durante la primera parte Saúl Berjón, aquejado de un proceso gripal. No obstante, no es descartable que pueda entrar en la lista.

