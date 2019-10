Real Oviedo Carso da un golpe de timón en el Oviedo Joaquín del Olmo, José Aboumrad y Federico González, en el palco donde vieron el partido del Numancia. / ÁLEX PIÑA Arturo Elías propone un nuevo modelo de gestión con cambios en el club | La entidad anunció la salida de Joaquín del Olmo, por motivos personales, y la incorporación de Federico González RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 9 octubre 2019, 01:27

El Grupo Carso ha dado un golpe de timón en la gestión del Real Oviedo que se ha materializado con la salida de Joaquín del Olmo y la incorporación de Federico González. El nuevo dirigente no asumirá todas las funciones que venía desempeñando hasta ahora Del Olmo y se centrará en el aspecto empresarial de la entidad.

El club anunció ayer por la mañana la salida del hasta ahora máximo responsable de la entidad en un comunicado en el que se afirma que «Joaquín Del Olmo causa baja en la estructura del Real Oviedo. Su marcha se debe a motivos personales, que desde la entidad queremos respetar».

Las razones personales son un argumento de mucho peso en la decisión, pero no el único, ya que también subyace la mala situación deportiva del equipo, que es último clasificado en Segunda. En el comunicado del club también se aprovecha para manifestar el «profundo agradecimiento a su figura y al trabajo realizado durante todos estos años, en los que hemos compartido muy buenos momentos junto a él». Finalmente se le desea «el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos profesionales». «Sabemos que, allá donde esté, contaremos siempre con un oviedista más», concluye.

La salida de Del Olmo se produce un día después de la marcha de José Aboumrad de Oviedo, donde aprovechó para ponerse al día de la situación de la entidad, acompañado de Federico González. Al parecer la decisión de Arturo Elías y Joaquín del Olmo se produjo tras una conversación entre ambos en la que se entendió que lo mejor para el segundo, por su situación personal, era su salida.

Esa marcha no se esperaba y prueba de ello fue que en la rueda de prensa de urgencia convocada tras la derrota del equipo ante la Ponferradina, al ser preguntado por su posible salida, Del Olmo respondió que «yo nunca me voy a plantear mi continuidad, tengo bien claro lo que quiero y el apoyo que tengo. Mi continuidad nunca me la voy a replantear, tengo muy claro a que vine aquí y ojalá pueda lograr el objetivo».

Sin embargo, dos semanas después se ha confirmado su marcha del club al que llegó en enero de 2014. inicialmente como el cargo de asesor del Grupo Carso en Oviedo. Con el paso del tiempo se convirtió en el máximo responsable de la entidad con poder de decisión en todas las parcelas, siempre en contacto con Arturo Elías.

El que fuera centrocampista de la selección mexicana siempre buscó mantenerse en un segundo plano, con escasas apariciones en público. Sin embargo, estaba presente en todos los entrenamientos del equipo y en contacto con jugadores y técnicos. Su mayor éxito fue el ascenso a Segunda en la temporada 2014-2015 la primera en que estuvo de forma efectiva al frente del club.