Chaira, jugador del Real Oviedo: «Ahora tiene que ser nuestro momento» El extremo repasa la actualidad del equipo el día en el que regresan al trabajo en una semana atípica en la que no tendrán partido el fin de semana

El extremo del Real Oviedo Ilyas Chaira fue el elegido para analizar la marcha del equipo en este arranque de la competición y fue sincero: «Estamos jodidos con este inicio de temporada, pero creo que el parón nos irá bien para reflexionar y trabajar las cosas que tenemos que mejorar. El resultado del otro día fue algo injusto, pero esto es fútbol y ellos aprovecharon lo suyo y nosotros no».

Uno de los grandes cambios que vive el equipo este curso es que ha pasado de ser uno de los gallitos de la Liga en Segunda a luchar por evitar la zona baja de la clasificación: «No es que subas pensando que vas a estar abajo, pero sí piensas que arriba seguramente no estés. Podría ser, pero sería muy difícil. Ha sido un comienzo difícil en cuanto a rivales y ahora tiene que ser nuestro momento, hay que aprovecharlo».

La última derrota liguera dejó bastante dolor en el grupo: «El Levante es un rival directo y era un partido que, si lo hubieses ganado, todo se vería de otra manera. La contundencia en las áreas es muy importante y no lo estamos siendo ni en la nuestra ni en la rival. Es el gran punto de mejora que tenemos».

Aunque queda mucho tiempo para el próximo encuentro, Chaira sabe la necesidad de puntos que tiene el equipo: «El Espanyol es un rival directo, así que no sacas los tres puntos tendrás un peor sabor de boca todavía. Creo que no lo tenemos que mirar como una revancha, solo hay que mentalizarse en lo nuestro y en ganar».

En lo personal, una vez superados los problemas musculares avanza hacia su mejor estado: «Después de la lesión me estoy encontrando cada vez mejor y ahora solo falta mejorar estadísticas a nivel individual. Estoy echando en falta aportar con goles, pero creo que cuando llegue el primero llegará el resto. Lo importante es abrir la lata».

«La selección de Marruecos es una ilusión que tengo ahí, pero sé que ahora mismo está difícil y hay mucha competencia. Algún día sí me gustaría ir».

