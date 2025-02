Christian: «Esta categoría nos exige regularidad»

maría suárez Lunes, 28 de octubre 2019, 14:17 Comenta Compartir

El defensa del Real Oviedo, Christian Fernández, reconoció que la derrota ante el Málaga se debió a que el equipo no tuvo la línea de trabajo de partidos anteriores y a que el rival que «fue superior en todas las facetas del juego». Aspecto que deben cambiar este mismo viernes en la visita del Almería (21:00 horas) si quieren lograr «la regularidad que requiere la categoría» y «cimentar la salvación» en el Tartiere.

En lo personal, podría volver al lateral izquierdo para suplir la baja de Mossa, algo que no supone un problema para él como tampoco unas molestias en el hombro de las que se recuperó hoy al margen del equipo.

La vuelta al trabajo estuvo marcada por la ausencia del defensa, de Berjón, Tejera y Sangalli. Los titulares realizaron la habitual sesión regenerativa, y el resto de miembros de la primera plantilla realizaron un entrenamiento de mayor intensidad del que saldrán al menos dos nuevas opciones para un once del que se caen Lolo y Mossa por sanción.

El plan de trabajo, específico al jugar de viernes (21:00 horas) ante el Almería, contempla una sesión más a puerta abierta, el martes en El Requexón, y otra a puerta cerrada el jueves en El Tartiere.

La vuelta a la versión del partido ante el Girona

«La categoría requiere regularidad, y eso pasa por intentar volver a convertir el Tartiere en un fortín. Tenemos que cimentar la salvación del equipo en nuestro campo porque a la larga por ahí pasará todo lo bueno que este equipo pueda acabar dando.»

«El vestuario tiene ganas de que llegue ya el viernes para poder volver a jugar y hacerlo retomando la senda de los resultados positivos.»

La posibilidad de jugar de lateral y sus molestias en el hombro

«Yo soy jugador de club, e intentaré ayudar donde quieran emplearme con el objetivo de ofrecer la mejor de mis versiones.»

«Tuve una molestia en el hombro pero no me limitó a la hora poder seguir compitiendo sobre el campo. Hoy hice recuperación porque se prefirió por precaución eso a entrenar con normalidad.»

La derrota en La Rosaleda

«A mí en directo no me pareció penalti. En cualquier caso creo que el Málaga fue superior en todas las facetas del juego y nosotros no estuvimos en la misma línea de anteriores partidos, hay que reflexionar sobre ello y mejorar.»

«Ellos estaban en una situación muy complicada y tenían la necesidad de ganar, no lo habían logrado en casa, y quizá esa motivación extra nos faltó a nosotros. Se jugaban mucho, quizás el devenir de la temporada. Todo está muy igualado y si no sumaban nosotros nos distanciábamos en puntos y golaverage, nos hubiese aupado a puestos de mayor tranquilidad.»