Real Oviedo Real Oviedo | Christian: «Concedemos demasiado» Christian, pensativo, durante el entrenamiento de ayer, en El Requexón. / SEMEYAPRESS El capitán reconoce que al equipo le falta 'armonía' y advierte sobre la importancia de cada punto | El defensa asegura estar preocupado por llevar solo un empate y puso el foco en la necesidad de revertir esa situación en los dos próximos partidos MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 28 agosto 2019, 01:10

El jugador del Real Oviedo, Christian Fernández, fue el encargado de analizar qué tiene que mejorar el equipo después de que vestuario y cuerpo técnico lo hicieran en la primera parte del entrenamiento de ayer y de puertas para adentro.

El cántabro insistió en que el bloque debe ser más eficiente en ataque y en defensa y recordó que a final de temporada los puntos que se dejan por el camino son determinantes. «Preocupa porque de poder tener cuatro puntos, por cómo se dio el inicio de Liga, llevemos solo uno, sobre todo por las sensaciones con las que afrontas la semana. Esto acaba de empezar pero los puntos que perdamos ahora no los vamos a recuperar», advirtió el capitán.

El propio Christian aseguró que al equipo le falta 'conjugarse mejor' tanto en ataque como en defensa, y lamentó que en el debut en casa fuese el Lugo quien llevase la iniciativa en el juego. «De momento el equipo no tiene la armonía necesaria, concedemos demasiado defensivamente y eso hizo que el Lugo fuera protagonista del partido. Debimos imponernos mucho más, pero muchas veces no salen las cosas como quieres», señaló el central, que se muestra optimista con el margen de mejora del bloque.

Lo que no tiene vuelta atrás son los puntos perdidos, y para revertir esa situación el objetivo del equipo pasa por buscar dos victorias en dos campos difíciles: el Fernando Torres y Anduva. «La necesidad de ganar existe desde el primer día porque estamos aquí para sumar puntos que nos permitan pelear el 'play off', pero más aún ahora con este inicio que no es el ideal. Vienen dos partidos fuera de casa, con lo que eso entraña y tenemos que ser tan realistas como responsables para saber que nos estamos jugando mucho», apostilló el jugador azul.

Para Christian llegar a la jornada cinco con solo un punto en el casillero no sería nada beneficioso porque da lugar a «dudas y ansiedades» por lo que espera sumar la primera victoria ante un Fuenlabrada que no conoce pero que ya ha demostrado su potencial en lo poco que va de Liga. «Tienen la ilusión de un recién ascendido y saben que cada punto les vale para aferrarse y no sufrir. Hay que ir con la mayor de las humildades porque vas ante un rival que te saca cinco puntos. Para luchar por objetivos mayores hay que empezar a sumar de tres en tres», añadió el lateral.

El cántabro reconoció que los puntos a mejorar son bien sabidos, porque los percibieron desde el propio campo en el transcurso del partido ante el Lugo. «No estuvimos bien en la presión de su salida de balón y nos faltó materializar alguna de las ocasiones que tuvimos. El resultado fue justo al final, pero lo que no podemos es permitir que se nos vayan tres puntos y que sea por una falta de atención», analizó.

Fernández se definió a sí mismo como 'un hombre de club' y explicó que lo que quiere es jugar y que lo hará donde el equipo lo necesite. La posible entrada de Alejandro Arribas en el once, podría desplazar al cántabro al lateral, posición a la que está acostumbrado: «El año es muy largo y habrá opciones para todos».