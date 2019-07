Real Oviedo | Christian Fernández: «Prefiero estar rodeado de chavales del Vetusta que de parásitos»

El defensa del Real Oviedo Christian Fernández siempre suele hablar claro y ayer aprovechó su presencia en el campus del club para repasar la actualidad y pronunciarse sobre la política de cantera de la entidad esta temporada, algo que considera muy acertado.

El cántabro, que inicia su cuarta temporada en el conjunto azul, había dicho hace unos meses que al equipo le había faltado mentalidad ganadora. El defensa explicó que la mentalidad ganadora empieza siempre «por uno mismo, por la ambición, el sacrificio a la hora de conseguir los objetivos».

Pero además, aprovechó para romper una lanza en favor de la política de cantera del club: «Prefiero estar rodeado de chavales del Vetusta que vienen con las ganas y ambición de querer llevar al Oviedo a lo más alto, que estar rodeado de parásitos que vienen a cobrar un sueldo y a final de temporada se van con más pena que gloria»..

En este sentido insistió que él prefiere «estar rodeado de gente joven que aportar por gente de relleno». No obstante, eludió pronunciarse sobre los jugadores que podrían encuadrarse en «parásitos» y dijo que «si tiras de hemeroteca en estos últimos cinco años han pasado muchos futbolistas y muchos de ellos a día de hoy no siguen».

Además, deja claro que en muchos casos «su paso por el Oviedo ha sido anecdótico y eso no nos lo podemos permitir». La conclusión de Christian es que lo preferible es tener «gente que aporte y que no venga a pasar el año»

El defensa azul tiene claro que no hay fórmulas mágicas para lograr el objetivo del ascenso y que ya se han probado varias desde que está en la entidad azul como «12 o 13 fichajes, mercado internacional, cantera...», pero si entiende que la apuesta de este año por la cantera puede ser lo acertado y recordó como ejemplo el último ascenso del Sporting: «No hace tanto, a pocos kilómetros de aquí, se consiguió un ascenso con los 'guajes', por qué no podemos ser ese equipo». La justificación de que esta apuesta puede ser la acertada la encuentra en que el hecho de tener a tantos jugadores jóvenes, «la inmadurez e inexperiencia hace que la ilusión se regenere y eso es lo que pretendemos». Además, puso un ejemplo cercano «no tengo duda que si Jimmy pudo porque no lo van a hacer Edu, Borja o Viti, gente que puede dar lo mejor de sí».

Otro aspecto positivo de los jugadores de la casa es para Christian que supone «una ilusión para la gente veterana verte rodeada de gente joven con proyección, con ambiciones nuevas y queriendo aportar». También con el plus que supone que se trate de jugadores que «han mamado el oviedismo desde pequeños». En lo personal, cree que para los jugadores veteranos como él, verse rodeado de «chavales que en algunos casos podrían ser tu hijo hace que uno haga por estar mejor cada día con el fin de seguir teniendo tu parcela bien acotada».

El club, además de los jugadores de la cantera, solo ha incorporado a dos jugadores, Javi Fernández y Sangalli. Sobre la posibilidad de que lleguen más jugadores, Chrisitian lo tiene claro «sinceramente, creo que con lo que hoy tenemos podríamos empezar la Liga y competir con el Deportivo de tú a tú», pero entiende que «si viene gente que de un salto de calidad bienvenido sea», aunque insiste en que «si esa gente que no va a mejorar a los Edu, Ricky, Borja o Viti prefiero quedarme con lo nuestro», afirmó.

En la defensa tiene dos nuevos compañeros jóvenes, Ugarte y Javi, que a juicio del defensa cántabro «son chavales que viene de hacer buenos años en Segunda B. Su rendimiento en Segunda es una incógnita, pero a día de hoy por lo que he visto entrenando se adaptan perfectamente a lo que quiere el míster». Además, tiene claro que jugadores como él y Carlos Hernández, con mucha más experiencia tienen que encargarse de ayudarles a crecer y consolidarse en la catagoría.

El papel de los veteranos del equipo tiene que ser importante, explica Christian, que asegura que están contentos de poder ayudarles: «Es en este proceso de aprendizaje y quitarles de toda responsabilidad, eso tiene que recaer en nuestros hombros de gente que lleva más tiempo».

Sergio Egea ya reconoció que el objetivo de esta temporada es el ascenso o, al menos, estar en los puestos de 'play off' peleando por él. En su caso Christian no elude marcarse ese reto, pero con los pies en el suelo y paso a paso: «Tenemos la ilusión de pelear por cotas mayores, que es el ascenso, pero sin perder la realidad que es sumar los 50 puntos lo más pronto posible».

Pero insiste en que lo primero es asegurar la permanencia y luego pensar en otras cosas «una vez se consiga eso pues veremos, pero no quita que la ambición esté ahí y los objetivos no estén peleados con la realidad», aseguró.

No hace mucho, el defensa asegura que le gustaría ascender con el Real Oviedo a Primera. Es consciente que no se puede saber lo que pasará, pero cree que para lograrlo es importante que se cumpla algo que dijo Champagne esta semana: «El objetivo es crear una familia y cuando seamos capaces de lograrlo, cuidado».

En lo personal no tiene preferencias por jugar de central o lateral y solo quiere ayudar donde el técnico le ubique. Ahora asegura que está centrado en el trabajo de pretemporada que les permita «tener una buena base para lo que va a ser todo el año. Tranquilidad, normalidad y a seguir preparándonos para un año duro».

Finalmente, indicó que afrontan el encuentro ante el Deportivo, como uno más, aunque esté Anquela allí, con la intención de sumar los tres primeros puntos.