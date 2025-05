El Real Oviedo tiene el 'play off' a un paso, pero el ascenso directo queda lejos

El fútbol suele ser impredecible habitualmente, pero lo es más en el tramo final de las competiciones, cuando se producen resultados sorprendentes y fuera de ... la lógica. La Segunda no es una excepción y a falta de cinco jornadas es complejo diagnosticar lo que va a suceder en la zona alta. En la baja, sin embargo, está bastante más claro.

No obstante, por las trayectorias y proyecciones de las mismas, así como por los precedentes no es complicado aventurar que el Real Oviedo está bastante cerca de asegurarse la participación en su segundo 'play off' consecutivo. Las opciones de ascenso directo están bastante complicadas, a falta de quince puntos por disputarse y con una desventaja de cuatro.

En las últimas jornadas es habitual que se produzcan sorpresas, por ejemplo, una de ellas hizo que la pasada temporada el Racing de Santander perdiera en la última jornada ante el ya descendido entonces Villarreal B y eso provocó que el conjunto cántabro se quedara fuera del 'play off' en favor del club azul.

En la actualidad, en vísperas de afrontar las cinco últimas jornadas, la proyección de puntos hasta ahora sitúa el listón del ascenso directo en los 75 puntos. Es decir, trece más de los que tiene el Real Oviedo, que debería ganar cuatro partidos y empatar otro para alcanzar esa puntuación. Sin embargo, dentro de un par de jornadas, el conjunto ovetense se enfrenta al tercero, Racing de Santander, mientras que primero, Elche, y segundo, Levante, juegan entre sí.

Si la barrera del ascenso directo está en los 75, lo que queda claro es que solo pueden aspirar a ello los cinco primeros: Elche con 68 puntos, Levante con 66, Racing con 66, Real Oviedo con 62 y Mirandés con 62. El Granada que es sexto tiene 59 puntos y solo podría llegar a los 74.

También la pelea por entrar entre los seis primeros está bastante acotada esta temporada. En principio, una regla de tres simple sitúa en los 67 puntos la cantidad necesaria para acabar en puestos de 'play off' en el presente curso.

Los de Veljko Paunovic tienen en la actualidad 62 puntos, por lo que dos victorias o un triunfo y dos empates, les garantizarían pelear por el ascenso por segunda vez desde que retornaron al fútbol profesional.

Solo el Elche tendría asegurada su presencia con esos parámetros, mientras que el Levante y Racing están a uno. El Albacete que está en la novena plaza, con 51 puntos, ya no podría alcanzar la sexta plaza, mientras que el Huesca, rival del Real Oviedo el sábado, es octavo con 58 puntos, lo que le sitúa a tres victorias de la hipotética sexta plaza.

Cada temporada es diferente y la barrera de puntos para el objetivo es cambiante. Desde que en la temporada 2010-2011 se instauraron los 'play off' las oscilaciones de puntos han sido muy amplias. El segundo puesto de ascenso directo ha estado en los 85 puntos como cifra más alta en esta etapa en la temporada 11-12, cuando ascendió el Celta con esa puntuación.

La menor puntuación con la que se logró el ascenso directo en las últimas catorce temporadas fue de 69. No solo en una ocasión, ya que lo lograron el Villarreal en la 12-13, el Deportivo en la 13-14 y el Cádiz de Álvaro Cervera en la19-20.

La barrera de los 80 para ascender se superó en otras tres ocasiones, el Sporting, en la 14-15 con 82, los mismos que hizo el Mallorca en la 20-21 y uno menos sumó el Valladolid en la 21-22.

Las oscilaciones han sido menores para meterse en la sexta plaza, ya que ha ido de los 61 a los 71. El Córdoba, en la temporada 11-12, tuvo que sumar 71 puntos para pelear por el ascenso que no logró. Los que menos tuvieron que hacer fueron el Zaragoza en la 14-15 y el Elche en la 19-20, cuando con Pacheta en el banquillo acabó logrando el ascenso.

La puntuación que más veces se repite para poder meterse en la pelea por el ascenso son los 66 puntos que se han dado en tres ocasiones, mientras que otras dos fueron 67 o 68 los necesarios para lograrlo.