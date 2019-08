Real Oviedo Real Oviedo | Egea convoca a todos los disponibles para el debut en casa Los jugadores del Real Oviedo, en un entrenamiento en Mareo. / ELOY ALONSO La LFP dio el visto bueno al club y los cinco jugadores que faltaban estarán inscritos para el choque MARÍA SUÁREZ Viernes, 23 agosto 2019, 14:53

El cuerpo técnico del Real Oviedo convocó a los 22 futbolistas disponibles para el choque ante el CD Lugo (sábado, 18:00 horas). La LFP dio el visto bueno al club tras la ampliación de capital muesta en marcha ayer y los cinco jugadores cuya inscripción estaba pendiente -Bárcenas, Arribas, Javi Fernández, Jimmy y Lucas Ahijado- completarán el procedimiento a tiempo para el partido del sábado.

El entrenador carbayón, Sergio Egea, hará los descartes antes del encuentro y uno de esos cuatro nombres podría ser Jimmy. La situación del jugador, que estará inscrito al igual que los demás, es diferente, ya que el club sigue esperando respuesta de la Federación para saber si el futbolista azul puede jugar o no.

El canterano debía cumplir sanción ante el Dépor en la primera jornada de liga tras haber visto la quinta amarilla en el último encuentro del año pasado, pero, al no estar oficialmente inscrito en la competición no está claro que esa sanción se haya cumplido. De no tener respuesta o de ser esta negativa, el mediocentro la cumplirá el sábado y no entrará en la lista definitiva para recibir al CD Lugo.

Pese a que los cinco jugadores que aún no tenían completa su inscripción en LaLiga siguen sin constar oficialmente en la web de la competición, la propia LFP ha dado el visto

Las únicas bajas para el choque confirmadas son las de Joselu y Viti, que siguen recuperándose y trabajando al margen del equipo. La convocatoria la completan los jugadores del filial Obeng y Riki, jugadores ambos que disfrutaron de minutos ya en Riazor y que son del gusto del cuerpo técnico.