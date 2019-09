Real Oviedo | Egea incluye a Joselu, Cortina y Riki en la lista para Anduva Joselu, en un entrenamiento del Real Oviedo. / Eloy Alonso El onubense opta a debutar este año en un once al que apunta Christian y en el que Cortina y Riki recuperan peso por la baja por sanción de Tejera MARÍA SUÁREZ Sábado, 7 septiembre 2019, 13:14

El técnico del Real Oviedo, Sergio Egea, confirmó antes de viajar a Miranda de Ebro una convocatoria plagada de novedades respecto a la última. A ella vuelven Nieto tras cumplir sanción, y Edu Cortina y Riki, opciones para el mediocampo de cara a cubrir la baja de Tejera tras su expulsión en el Fernando Torres. Quien se estrena es Joselu, que tras operarse de un pinzamiento meniscal a principios de agosto ya está disponible para el argentino.

En esa lista sigue sin entrar Borja Sánchez, que no ha debutado en una convocatoria aún esta temporada, y no tienen hueco por decisión técnica Carlos Hernández y Lucas, que se confirma como tercer lateral derecho del equipo por el momento. En esa posición Egea tiene a Johannesson y a Nieto, aunque todo apunta a que el castellonense volverá al once tras cumplir sanción en Fuenlabrada. Tejera y Bárcenas, este último con su selección, eran descartes seguros para esta jornada.

El entrenador carbayón contará por primera vez con los tres delanteros del primer equipo -Ortuño, Ibra y Joselu-, por lo que la duda sigue estando en el sistema. Cabe la posibilidad de que el argentino opte por alguno de los dos últimos para acompañar a Ortuño, o que lo haga algún hombre polivalente en la mediapunta como Omar Ramos.

Además, en el centro del campo Egea tiene la opción de salir con doble pivote -Jimmy y Edu Cortina- o de hacerlo con ellos dos más el apoyo de Lolo o Riki en trivote. En el centro de la defensa podría volver a jugar Christian Fernández, suplente en Fuenlabrada, como pareja de Javi Fernández.