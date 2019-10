Real Oviedo | «No sé si el corazón o qué, pero algo en mí me decía que debía venir al Real Oviedo»

El delantero del Real Oviedo, Alfredo Ortuño (Yecla, 1991), está siendo una de las sensaciones del equipo pese al inicio de Liga que tiene al club azul colista. Ese 'Pichichi' es anecdótico para el punta pero prueba lo feliz que está en la ciudad y en la entidad carbayona ya que, todo ello, influye directamente en su rendimiento.

El murciano, que llegó cedido a la capital asturiana por un pálpito, reconoce que no le importaría seguir en un club en el que se siente «futbolista de primer nivel». Sin embargo, su único objetivo pasa ahora por asumir como bloque la «responsabilidad» de salir de la parte baja de la tabla a base de victorias.

-¿Qué resulta más sorprendente, sus cifras o las del equipo?

-Ha sido raro empezar así. En el fútbol es difícil tenerlo todo controlado, lo bueno es que siempre te da opción de reengancharte. Hay otros equipos que tampoco empezaron como les hubiese gustado otras campañas y acaban consiguiendo sus objetivos. Es lo bueno de la Segunda: es muy larga y da muchas vueltas.

- No se esperaba ser colista pero, ¿serlo siendo 'Pichichi'?

-Es una anécdota. Que yo esté entre los máximos goleadores no es solo por mí, es porque mis compañeros ponen buenos balones y hay juego ofensivo. Demuestra que tenemos un potencial en ataque importante y que, en cuanto corrijamos aspectos defensivos y un poco el tema de la concentración, el equipo empezará a sumar de tres.

-Debe frustrar lograr tantos goles y que no se traduzcan en puntos...

-Todo lo que no sea ganar en un vestuario siempre va minando la confianza del equipo. Te preguntas sobre qué no haces bien o si debes cambiar algo. Hemos tenido una semana bastante intensa en la que hemos conseguido no perder. Teníamos unas expectativas más altas de poder sumar más puntos pero es que la categoría es así de difícil y caprichosa. Es para estar contentos.

-¿Tiene la sensación de haber acertado viniendo al Oviedo?

-Sí. Tanto mi familia como yo estamos muy contentos con el club, la ciudad y con las instalaciones. Puedo comparar porque he estado en muchos sitios y aquí todo es de primer nivel.

-Dio su palabra y la cumplió, ¿qué le hizo creer tanto en este club?

-No lo sé. No te lo puedo decir porque no lo sé, pero había algo dentro de mí que me decía de venir aquí. Llámalo el corazón, no lo sé. Cuando mi agente me llamó y me dijo que había la opción del Oviedo le dije que era esa. Que hasta que no saliera esa no me iba a ningún lado.

-¿Se ve siguiendo aquí?

-Sí. He dado muchas vueltas en el fútbol y valoro muchas cosas a parte de lo deportivo. Que mi familia esté contenta y que el Real Oviedo te haga sentir como un jugador de la máxima categoría son algunas de ellas. Ojalá podamos devolverle eso al club. Tenemos un año muy largo por delante para poder hablar de muchas situaciones.

-Ha tenido temporadas de muchos goles y otras de pocos y cambios, ¿de qué depende su rendimiento?

-Tanto yo como cualquier futbolista tiene en el estado mental algo muy importante. Los años que he estado a gusto en un club y una ciudad he rendido. Es algo que sé porque estando feliz es cuando me salen las cosas y ahora mismo estoy en esa situación.

-¿Cuánto le afectó al temporada en la que le fichó el Valladolid?

-Lo de Valladolid fue un fichaje forzado. Ese año me hizo crecer mucho como persona y he aprendido mucho en todos los aspectos de mi vida. Para mí fue un golpe duro, reconozco superarlo y ver que mi vida seguía. Me hizo más fuerte, porque me afecta nada o casi nada lo que puedan opinar de mí. Sé lo que quiero, adónde voy y que nadie me va a sacar de esa idea.

-¿Cómo se revierte un inicio de Liga tan adverso? ¿A qué se debe?

-Las cosas no cambian de un día para otro y un equipo no pasa de ocho jornadas sin ganar a hacerlo ocho seguidas. Si no sumas de tres en tanto tiempo es porque haces muchas cosas mal, no solo una. Es nuestro caso y eso no se cambia de la noche a la mañana, sino empezando por una y, cuando lo logras, yendo a por otra. Así vas mejorando. Encontraremos el sistema y los métodos adecuados para jugar cómodos y sin errar.

-¿Ha sido clave para eso la llegada de Rozada?

-El vestuario entero hemos arropado al cuerpo técnico para que puedan realizar su trabajo. Que les vaya bien a ellos y que tomen las decisiones acertadas es bueno para todos. Rozada tiene unas ideas muy claras para la categoría, y, por mi experiencia, son de las que suelen servir para ganar partidos. Espero que volvamos a hacerlo esta semana.

-Fue uno de los más claros al hablar de los fallos de atención...

-Lo que pedí era responsabilidad. Nos estamos jugando más que tres puntos, se trata egoístamente de nuestras carreras y del futuro del club. Las faltas de concentración valen para todos. Los delanteros también fallamos. Esta jornada tuve ocasiones y lo hice mal, porque tenía que haber metido al menos una. Con esta exigencia no cabe ni un segundo de relajación. En los tres últimos partidos ya se ha visto una mayor intensidad. Tenemos una responsabilidad que asumir cada vez que rueda el balón.

-¿Siente el apoyo de la grada?

-La gente es muy agradecida, por la calle siempre me dan ánimos y ya no solo es conmigo, es muy difícil que nos animen del 1 al 90 de partido sin que estemos dando lo que debemos, y esta afición nos arropa igual.

-¿Afecta lo extradeportivo?

-Nuestra responsabilidad es ocuparnos de lo que ocurre en el campo, de la pelota. Lo demás los jugadores ni lo contamos ni debemos opinar. No nos corresponde.

-¿Le ha sorprendido algo de Oviedo?

-El trato que se le da al futbolista. Desde médicos hasta medios para analizar los partidos, pasando por el estado de los campos de El Requexón. El del estadio no tanto, pero lo demás es de club de primer nivel.