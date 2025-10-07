La competencia amenaza el trono de Dani Calvo

Uno de los pilares del Real Oviedo en las cuatro últimas temporadas fue el defensa central Dani Calvo. Sin embargo, ahora se ha encontrado ... con una situación novedosa en las últimas jornadas. Uno de los capitanes del equipo se quedó ante el Levante en el banquillo y sin jugar ni un minuto desde que es futbolista de la entidad oviedista.

El oscense se encuentra en su quinta temporada en el Real Oviedo, al que llegó procedente del Elche, y en todas las anteriores estuvo entre los tres jugadores que más minutos disputaron. Sin embargo, este curso, con la llegada de David Carmo y Bailly, su rol en el conjunto de Paunovic ha cambiado. El Real Oviedo cuenta esta temporada con cinco defensas centrales en la plantilla: los tres que ya estaban, Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo, a los que se sumaron los dos fichajes mencionados.

Aunque, inicialmente, a la vista de los primeros encuentros, parecía que iba a ser habitual una defensa poblada en el centro con tres futbolistas, en las últimas jornadas esa opción apenas se ha dado, salvo en los minutos finales del encuentro ante el Valencia cuando David Costas entró por Hassan.

Dani Calvo era, al inicio de la temporada, uno de los fijos. Primero, porque en la primera jornada estaba sancionado David Costas, además que Carmo y Bailly llegaron al cierre del mercado. Eso propició que en los dos primeros encuentros fuera titular Oier Luengo. Incluso en el primer encuentro de Liga ante el Villarreal, cuando el equipo se quedó con un jugador menos por la expulsión de Reina, el técnico recompuso el equipo y en el descanso entró Marco Esteban para jugar con tres centrales.

Sin embargo, cuando todo empezó a cambiar para Dani Calvo fue en la sexta jornada, en la que el equipo carbayón recibió en el Carlos Tartiere al Barcelona. Veljko Paunovic apostó por la novedosa pareja formada por Carmo y Bailly, que ofreció un buen rendimiento, pese a la derrota del equipo.

Sin embargo, ante el Valencia, Dani Calvo volvió al once debido a unas molestias estomacales de Bailly, según desveló después el entrenador. En ese encuentro, volvió a tener minutos al final David Costas, que reaparecía tras la lesión que le hizo retirarse del encuentro ante el Getafe. Pero, el pasado sábado ante el Levante, nuevamente la apuesta del técnico serbio fue la de Carmo y Bailly, mientras que el resto no tuvieron ni un minuto a lo largo del encuentro.

Fijo para seis entrenadores

Dani Calvo llegó al conjunto ovetense en la temporada 2020-21 después de haber jugado 23 encuentros en Primera con el Elche, con el que había ascendido la temporada anterior. Desde su llegada fue uno de los fijos para los seis entrenadores que ha tenido a lo largo de todo este tiempo en el equipo azul.

En la primera temporada, con José Ángel Ziganda, ya fue el tercer jugador que más minutos disputó, solo superado por su compañero en el centro de la zaga, David Costas, y el portero, Femenías. Los partidos en que no fue titular fueron en la jornada 12 ante la Ponferradina, que entró por Arribas, en el minuto 63; en la 20 ante el Valladoid por sanción, mientras que en la 28, contra el Burgos, fue suplente, pero suplió a Jimmy a los 83 minutos.

Su segunda temporada fue la 'peor', ya que estuvo lesionado entre las jornadas 8 y 12 y reapareció en la 13 cuando relevó a Tarín, a los 63, minutos. Luego se perdió la 39 por sanción contra el Zaragoza. Ese curso fue el segundo jugador que más minutos disputó, por detrás de Lucas.

En la campaña 2023-24 fue titular hasta la jornada 18, que se perdió por sanción, al igual que en la 22. Solo Leo Román jugó más que él esa temporada. Y la pasada campaña fue titular en 41 de los 42 partidos de Liga y en todos los del 'play off'. Su única ausencia fue en la jornada 16, ante el que fuera su anterior equipo, el Elche.

Ahora parece que las cosas han cambiado para Dani Calvo, que tiene una competencia mucho mayor para hacerse un hueco en el once de Paunovic.