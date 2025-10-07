El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El defensa central del Real Oviedo Dani Calvo posando en las instalaciones de El Requexón para una entrevista para EL COMERCIO. Mario Rojas
Real Oviedo

La competencia amenaza el trono de Dani Calvo

El central del Real Oviedo, por primera vez en las cinco temporadas que lleva en la entidad azul, se quedó sin jugar ante el Levante ni un minuto por decisión técnica

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 06:18

Comenta

Uno de los pilares del Real Oviedo en las cuatro últimas temporadas fue el defensa central Dani Calvo. Sin embargo, ahora se ha encontrado ... con una situación novedosa en las últimas jornadas. Uno de los capitanes del equipo se quedó ante el Levante en el banquillo y sin jugar ni un minuto desde que es futbolista de la entidad oviedista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

