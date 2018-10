El defensa Javi Hernández es el más utilizado de los jugadores del filial Los canteranos Edu Cortina, Steven y Borja Sánchez debutaron en Liga. Acumulan solo un encuentro cada uno y en los minutos finales R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:18

Aunque su ficha es del filial, el defensa Javi Hernández es de hecho un jugador de la primera plantilla del Real Oviedo. Entrena habitualmente a las órdenes de Anquela y además de haber sido titular y disputar completos tres encuentros ha entrado en otras cuatro convocatorias de Liga, con una titularidad en el único encuentro del club azul de Copa del Rey esta temporada frente al Mallorca.

Las lesiones en la zaga de jugadores como Carlos Hernández, Alanís y Carlos Martínez, además de su buen rendimiento, le han permitido hacerse un hueco en la primera plantilla y contar para el técnico como uno más. Además, también ha sido beneficiado por el cambio de sistema para jugar con tres centrales, ya que sus tres titularidades, ante Albacete, Osasuna y Nástic, coinciden con ese dibujo inicial del equipo.

La confección corta de la plantilla y el hecho de que el equipo haya acumulado para algún encuentro hasta cinco bajas, ha propiciado que la presencia de jugadores del filial en las convocatorias fuera habitual en todas las jornadas. Hasta el momento, además de Javi han tenido minutos otros tres jugadores, aunque siempre en los últimos minutos y de forma casi testimonial.

El último en debutar fue la pasada jornada en Tarragona Borja Sánchez, que jugó los seis minutos finales del encuentro. El delantero Steven jugó cuatro minutos ante el Rayo Majadahonda, mientras que el centrocampista Edu Cortina se estrenó ante el Lugo para jugar los dos últimos minutos. En el caso de Steven y Edu Cortina estuvieron en otras tres convocatorias, pero no saltaron al césped. Cortina había jugado en Copa del Rey saliendo desde el banquillo a los 27 minutos por la lesión de Tejera.

En las últimas jornadas, un habitual en las listas de Anquela es el lateral derecho Javi Mier, que ha estado en cinco, pero no ha tenido la oportunidad de estrenarse en Liga. Tampoco llegó el debut para Sandoval, que ha sido incluido en una convocatoria.

En los casos del portero Gorka y el centrocampista Jimmy entraron en la convocatoria para la Copa del Rey, además de Jorge Mier, pero ninguno de los tres llegó a debutar con el primer equipo oviedista.

