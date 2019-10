Real Oviedo Real Oviedo | Ortuño, máximo artillero del fútbol español El delantero Ortuño, durante una sesión en El Requexón. / ELOY ALONSO El delantero del Real Oviedo suma siete de los nueve goles que ha marcado el equipo y es la única buena noticia en el arranque de la campaña RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 1 octubre 2019, 01:21

Resulta inusual que el colista de la categoría cuente en sus filas con el máximo goleador de la misma, pero es algo que esta temporada ocurre con el Real Oviedo. Después de ocho jornadas y sin conocer aún la victoria, presume de tener en su plantilla al 'Pichichi' de Segunda y al máximo goleador de las categorías nacionales. Alfredo Ortuño suma, a día de hoy, ya siete goles.

El delantero murciano, cedido por el Albacete, se ha convertido en un oasis en la mala temporada del equipo oviedistas. Lo dejan patente sus siete goles en este arranque de temporada. Todos los tantos del equipo llevan su sello, salvo los dos de la primera jornada ante el Deportivo, obra del delantero del filial Obeng y del deportivista Somma, en propia puerta. El otro encuentro en el que el delantero no vio portería fue ante el Elche en el Carlos Tartiere. El Real Oviedo perdió 0-2 en ese enfrentamiento, el único esta campaña en el que los azules no vieron portería.

Ortuño, que el domingo firmó un doblete ante el Zaragoza, no ocultaba al término del duelo su malestar por el pobre rendimiento que se le está sacando a sus dianas y a su acierto goleador. Al final del encuentro, a pie de campo y a los micrófonos de Gol, el delantero aseguró que «es una pena con lo que cuesta hacer goles en Segunda División que seamos incapaces de sumar de tres en tres».

En este sentido, el ariete lamentó los fallos que en cada partido están significando goles para los rivales: «Todos los días cometemos errores que no son de la categoría». «Parece que no aprendemos. Llevamos ya ocho jornadas y seguimos cometiendo todos los días los mismos errores», insistió.

No obstante, el futbolista se mostró confiado en que esa dinámica cambiará cuanto antes: «Espero que en algún momento de la temporada demos el nivel que tiene la categoría, en la que no se puede conceder nada».

Tras unas prolongadas negociaciones entre el Albacete y el conjunto ovetense, el delantero, que había comprometido su palabra con el director deportivo, Michu, acabó incorporándose a la plantilla del Oviedo la semana previa al inicio de la temporada. Tras realizar la pretemporada con el conjunto manchego, en la que no llegó a disputar amistoso alguno ya que no entraba en los planes de Ramis, solo tuvo un partido para conocer a sus nuevos compañeros de equipo. Pero, aun así, desde la primera jornada fue titular en la Liga tanto con Sergio Egea como con Javi Rozada. Hasta ahora, él y Mossa son los únicos jugadores que siempre han estado en el once inicial.

Lucha desigual

En la mayoría de los encuentros, Ortuño ha jugado de inicio como único delantero, por lo que le ha tocado mantener una lucha desigual con las defensas. En muchas ocasiones, no obstante, ha salido airoso al ganar las acciones por alto y al aguantar el balón a la espera de la llegada de sus compañeros, que no han estado tan acertados como él.

Los mejores números de Ortuño en la categoría se remontan a la temporada 2016-2017, en la que acabó con 17 goles. En la 2013-2014, con el Girona, al que llegó en el mercado de invierno, sumó 9 goles en 20 partidos disputados. Mientras que en la 2015-2016 firmó en la primera vuelta 7 goles con el Zaragoza en 20 partidos, y en la segunda, con el Mallorca, cuatro en 19 encuentros.

La pasada campaña recaló en el Albacete, después de un paso por el Real Salt Lake, de la MLS, y sus números no fueron buenos ya que solo participó en quince encuentros, en los que logró un gol. En el mercado de invierno las cosas no le fueron mucho mejor, ya que se fue al Extremadura, equipo con el que logró dos goles en los 16 encuentros en los que participó.

Ortuño, que no podrá jugar ante el Albacete por una cláusula en su contrato de cesión, está siendo hasta ahora el jugador más destacado del equipo a la espera que se resuelvan los problemas defensivos del equipo para que lleguen las victorias.