«Antiviolencia en algo se basa, no actúa arbitrariamente», indica Celia Losa sobre el conflicto con Symmachiarii Delia Losa, en una intervención ante los medios. / J. R. NAVARRO La delegada del Gobierno en Asturias acudió al Tartiere para repasar el protocolo de seguridad para el derbi y puso en duda «que la mayoría de la ciudad de Oviedo» apoye al Grupo IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 8 noviembre 2018, 18:53

El Carlos Tartiere albergó esta mañana una reunión entre dirigentes del Real Oviedo, miembros de la Policía, representantes del Ayuntamiento ovetense, de la Liga de Fútbol Profesional y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. El propósito prinicipal de la misma fue el repaso del protocolo de seguridad del derbi que se disputará el 17 de noviembre en el feudo azul, declarado de alto riesgo por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras finalizar la reunión, a su salida del municipal ovetense, Delia Losa se pronunció acerca del conflicto que mantienen Symmachiarii y el CSD, que instó al Real Oviedo a través de la Comisión Antiviolencia a alejarse de cualquier tipo de colaboración con el Grupo de animación. «Lo que sé de Symmachiari es lo que me dicen los que me informan. Antiviolencia en ello está y en algo se basa, no creo que actúe arbitrariamente», afirmó en declaraciones que recogió la RPA la delegada del Gobierno en Asturias. Después de que los grupos políticos de la capital del Principado mostrasen su respaldo, Losa se pronunció acerca de ese apoyo.

«No tengo datos para determinar el apoyo que tiene. Dudo que la mayoría de la ciudad de Oviedo, que es una ciudad pacífica, agradable y tranquila, dé apoyo a personas que sean violentas. Hablo de personas, no de grupos», indicó Losa, quien cuestionada acerca de la propuesta para que Symmachiarii no tenga acceso a las dependencias en los bajos del Tartiere apuntó que «es competencia de la Comisión (Antiviolencia)» y apostilló que la decisión que tome «será correcta».

