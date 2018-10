Édgar Yoel Bárcenas: «Tengo ganas de vivir el derbi, pero solo un partido no nos va a dar el ascenso» Bárcenas, tras concluir el entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO «La primera vez que salí de Panamá lo pasé muy mal; los aficionados a veces no lo entienden, no están en nuestra piel y solo ven el resultado» IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 26 octubre 2018, 03:32

Asentado en el ataque del Real Oviedo, Édgar Yoel Bárcenas (Colón, Panamá, 1993) busca en Asturias exprimir el valor de las segundas oportunidades. De regreso al fútbol europeo tras una efímera y complicada primera toma de contacto en 2016 en Croacia, tras su estreno en el Mundial llegó a la capital después de que factores administrativos del Cafetaleros de Tapachula frustrasen el salto a la máxima categoría en México logrado sobre el césped. «¿Una promesa si hay ascenso? Que no nos lo quiten como pasó en México. Quizás teñirme el pelo o raparme, bueno raparme no», corrige con esa espontaneidad que muestra en la parcela ofensiva del conjunto carbayón.

-Van diez jornadas y ya ha tenido varias muestras de lo impredecible de la Segunda División.

-Me habían dicho que era un torneo muy competitivo y en diez partidos ya ha sido así. Se define siempre por detalles, no hay un equipo que se vea muy inferior al otro o al revés. Siempre se lucha y el que tiene más puntería gana los partidos.

-¿Cómo se abrió paso hasta llegar aquí? ¿Es de familia futbolera?

-Mis hermanos juegan al fútbol, pero ninguno de forma profesional. Soy el más pequeño de cuatro, bueno cinco porque uno está muerto. Ellos no lo tomaron tan en serio como yo, porque mi vida es el fútbol. Me inicié en Árabe Unido, empecé con la escuelita y allí desarrollé casi toda mi carrera.

-A las órdenes de alguien con una huella goleadora como la de Dely Valdés. ¿Le dio algún consejo específico para finalizar las jugadas?

-No hablábamos tanto de eso, pero cuando charlamos me dijo que lo hiciera como lo venía haciendo en anteriores clubes y en la selección. Me ha dado muchos consejos para que lo afronte con confianza porque es un fútbol que por mis características me viene bien. Los he tomado de la mejor manera, van diez partidos y a seguir dándole.

-Pasó de idolatrar a Özil a Neymar. ¿Reflejo de su ebvolución?

-Antes jugaba más de mediapunta y cuando Özil estaba en el Madrid me fijaba en lo que hacía porque se sigue mucho la Liga española en Panamá. Ahora que se juega más sin '10' me gusta mucho lo que hace Neymar. Trato de hacer lo que él hace, Neymar es como mi guía para hacer lo que hago en la banda.

-¿Este verano le cambió la vida?

-Sabía que había una oportunidad abierta en Europa jugando el Mundial. En mi caso jugué los tres partidos y creo que he tomado una buena decisión al venir a Oviedo. Es una Liga que me gusta mucho la española. Me ha tocado en Segunda y me parece bien para empezar desde aquí y alcanzar los próximos objetivos.

-Fue directo en su presentación al asegurar que su objetivo es Primera. ¿Es viable su continuidad en caso de no lograr el ascenso?

-Eso no depende de mí. Tengo una cesión que incluye una opción de compra, pero eso lo verán los directivos. Voy a tratar de jugar todos los partidos que me ponga el míster, hacerlo con toda la intención de quedarme aquí en España y que finalmente los directivos tomen la decisión.

-Esta semana ya ha salido el horario para el derbi. ¿Recuerda quién fue el primero en hablarle de la rivalidad?

-Cuando sabía que iba a venir, busqué partidos Sporting-Oviedo y se veía diferente por el ambiente. Cuando llegué pregunté y creo que fue Ángel (Martín González, secretario técnico) el que me comentó que era el derbi. Tengo ganas de vivirlo, pero hay que jugar todos los partidos, solo uno no nos va a dar el ascenso.

-¿En México o Panamá había vivido una rivalidad parecida?

-No. Aquí hay más cultura de fútbol y es otro nivel de cómo se viven los partidos. En Panamá el equipo en el que jugaba es el más grande y para todos los equipos que jugaban contra nosotros era como una final. Se la jugaban a muerte, pero el más grande siempre reluce (ríe).

-Ya van varios meses trabajando con Anquela. ¿Le ha sorprendido o lo esperaba así?

-No lo conocía antes de llegar y me parece que sus directrices dentro del campo son muy buenas. Está muy actualizado y conoce mucho la categoría. Sabe dónde se puede ganar un partido y durante la semana sabe que podemos perder según la manera en la que hemos entrenado. Es un técnico que sabe mucho y me transmite que detecta cuando las cosas van bien y cuando van mal.

-Afronta esta etapa en Europa con más madurez después de esa primera experiencia europea en Croacia, en un club inestable.

-Fue muy difícil. Era la primera vez que salía de Panamá y la verdad es que lo pasé muy mal, pero me ha servido de experiencia y fue una enseñanza para mi carrera desde ese punto en adelante. Ahora estoy muy feliz de haber ido a Croacia y jugar allí a pesar del sufrimiento.

-En esos momentos nota falta de empatía por parte del aficionado con el futbolista, que olvida que son jóvenes que también sufren a muchos kilómetros de su casa

-La afición a veces no lo entienden. No están en nuestra piel y lo sienten. Solo ven el resultado. Si se gana o se pierde se ponen bravos. En cierta forma es normal, pero sufrí mucho. Son cosas que el aficionado no ve, pero te exige.

-Lo contrario a lo vivido aquí en el Tartiere. ¿Qué sintió al ver esos aplausos con 0-4?

-Me gustó mucho esa reacción. Ese acto nos dio fuerzas. Fue difícil recibir un 0-4 en casa. Creo que no hicimos las cosas tan mal para merecerlo, pero habían sido efectivos. Salí muy dolido ese día y los aplausos de la afición nos recordaron que todavía estaba empezando. Fue muy importante para nosotros.

-¿Quién es Yoel cuando deja de ser Bárcenas?

-Siempre trato de dividir bien el tiempo. Cuando salgo del entrenamiento, lo primero en lo que pienso es en comer (ríe). Después normalmente duermo la siesta y cuando me despierto juego un poco al FIFA y por la noche me pongo alguna serie en Netflix.

-¿Cuál es la última que le ha puesto frente a la pantalla?

-Vi La Casa de Papel. Es corta, pero te engancha de manera increíble. Me gustó mucho.