Cortina: «No nos dejamos llevar por el resultado y eso es positivo» Edu Cortina, en un entrenamiento. / Eloy Alonso El canterano reconoció que hasta la segunda mitad no fueron capaces de contrarrestar el peligro del Dépor MARÍA SUÁREZ Martes, 20 agosto 2019, 13:01

El centrocampista del Real Oviedo, Edu Cortina, admitió que hasta los ajustes del segundo tiempo el equipo no fue capaz de anular el peligro del Deportivo de La Coruña, pero se quedó con la reacción del equipo, que pudo salir con puntos de un campo como Riazor tras ir dos goles por debajo en el marcador.

«Estás toda la pretemporada trabajando para empezar bien, ganando, y después de cómo se dio el partido te deja mal sabor de boca no venir con puntos de allí. Perder no es bueno, pero el equipo dio buena imagen y no se dejó llevar por el resultado», analizó el jugador.

En lo que se refiere a la imposibilidad de inscribir a algunos compañeros, el canterano recalcó que el club les transmite seguridad al respecto. «Nos enteramos poco antes del partido, y evidentemente nos da pena por los jugadores afectados porque estuvieron trabajando para estar y no pudieron. El club nos transmite que se va a resolver», aclaró.

El futbolista carbayón, que debutaba como titular con el primer equipo, reconoció que lograr un hueco en el once fue una recompensa a muchos años de trabajo. «Para mí venir a entrenar cada día es un orgullo y un privilegio, imagínate salir de inicio. Estoy muy agradecido por la confianza, lo importante no es lo mío sino el equipo, pero en lo personal estoy contento», comentó el ovetense.

El propio Cortina explicó que hay errores que corregir e indicó que fueron la causa de que el equipo se viese de primeras con dos goles en contra en el primer tramo de partido. «Estuve cómodo pese a no haber podido completar toda la pretemporada, pero sobre todo cuando ajustamos la presión. El Dépor estaba buscando mucho contragolpe porque en línea de tres cuartos y arriba son gente rápida. Ajustamos por dentro para tener menos pérdidas en fase ofensiva y no les dejamos correr en la segunda mitad», señaló el mediocentro.

Los azules se entrenaron en dos grupos, por un lado se ejercitaron en una sesión de carácter regenerativo los titulares de Riazor y por otra el resto del grupo, en un entrenamiento más intenso. En ese último tramo de trabajo se pudo ver a Omar, descarte por molestias físicas el domingo, trabajar con normalidad con el grupo y a Steven retornar a la dinámica del primer equipo junto a los jugadores del filial Obeng, Riki y Jero. Lucas no completó y Joselu trabajó al margen tocando balón.