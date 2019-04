El Real Oviedo de Egea se reencuentra con la victoria (0-1)

El Real Oviedo se Sergio Egea se estrenó con una merecida victoria ante el Almería, gracias a un gol de Tejera, en un partido en el que los azules fueron superiores y valientes y llevaron el peso del encuentro la mayoría del tiempo. El equipo ofreció buenas sensaciones para reengancharse a la pelea por meterse en el ´play off´.

La alineación azul presentó tres novedades en cuanto a nombres, con la entrada en el equipo de Diegui Johannesson, Tejera y Joselu, pero el principal cambio fue el de sistema, con un 4-4-2 como dibujo de partida, con Joselu e Ibrahima como delanteros. Se quedaron en el banquillo dos de los titulares habituales, como Alanís y Folch.

La primera versión del equipo azul en la segunda etapa de Sergio Egea fue mucho más ofensiva de lo que venía siendo habitual y una apuesta clara de ir a por el partido desde el inicio.

No fue solo el dibujo lo que demostraba que el equipo azul iba a ir a por el encuentro, ya que desde el pitido inicial el juego se desarrolló en el campo del Almería y aunque no hubo muchas ocasiones de gol, las primeras fueron para los azules. El equipo carbayón liderado por un Jimmy que sigue creciendo en cada partido, no dio opciones a los locales a acercarse a la portería de Champagne en toda la primera mitad.

El equipo fue intenso y capaz de ganar las segundas jugadas, ante un Almería que achicaba agua y no pasaba con el balón de su campo, salvo en contadas ocasiones.

La guerra por el control del centro del campo la ganaban Jimmy y Tejera, que se repartieron por igual las tareas defensivas y de creación. Lo que no cambió en el conjunto azul fue que las mejores ocasiones siempre salieron de los pies de SaúlBerjón. El ovetense, tras un saque de esquina recibió de nuevo el balón y lo volvió a meter en el área, donde el central Javi Hernández cabeceó ajustado al palo, obligando a René a realizar una buena estirada para evitar el gol.

Pocos minutos después, Saúl volvió a poner un centro al área y el balón se paseó por el área pequeña, sin que ninguno de sus compañeros llegara a meter el pie.

El único problema que tenían los ovetenses era que no acababan de encontrar a Joselu e Ibrahima, que lucían más en la presión que por crear problemas a la defensa local, ya que ninguno de los dos remató en la primera mitad.

El paso de los minutos mantenía el control del juego por parte de los ovetenses, pero sin demasiada profundidad. El juego se desarrollaba en un espacio muy reducido, por lo que se hacía muy complicado avanzar.

La defensa de cuatro era suficiente para un equipo que solventaba todos los problemas en el centro del campo y los zagueros solo tenían que intervenir en acciones puntuales y sin demasiada complicación.

Cuando el partido caminaba hacia el descanso, los jugadores del Real Oviedo reclamaron un penalti por mano de Romera en un remate de Tejera. La jugada pareció clara, pero el árbitro no lo entendió así, por lo que no señaló la pena máxima.

Las tablas al descanso no hacían justicia a los mayores méritos de los ovetenses, pero eso se corrigió a los cuatro minutos de la reanudación. Una buena combinación de los azules acabó con una dejada de Ibrahima a Tejera en la frontal y el disparo del centrocampista, tras tocar en el exazul Owona se coló en la portería de René y ponía por delante a los de Egea.

El gol lejos de hacer a los ovetenses dar un paso atrás, reforzó su ánimo e hizo que en los minutos posteriores el equipo estuviera cerca de hacer el segundo, con varias situaciones de peligro y una actitud clara de no querer ceder terreno.

No obstante, el Almería a medida que se acercaba el final puso más carne en el asador y comenzó a poner cerco a la portería de Champagne, que hasta entonces era un espectador. El primer aviso fue un remate de cabeza de Salveljich en un saque de esquina, pero Ibrahima sacó, también de cabeza bajo palos.

El Almería apretaba y Egea dio entrada en la izquierda a Mossa, por Saúl Berjón, y poco después a Folch por Tejera, retirando así del campo a dos jugadores con tarjeta amarilla para evitar problemas.

La primera ocasión en la que tuvo que intervenir Champagne lo hizo con gran acierto, ya que metió una mano providencial a un disparo de Chema desde la frontal.

El equipo supo sufrir en la recta final y aca´ó llevándose los tres puntos que mereció durante los 90 minutos.