Egea deja fuera a Ibra, Riki y Cortina y cita a Obeng y Borja Sánchez El técnico, que hará un descarte el domingo, recupera a Bárcenas y a Tejera MARÍA SUÁREZ Sábado, 14 septiembre 2019, 14:06

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, convocó a 19 jugadores para la visita del Elche al Carlos Tartiere (domingo, 16:00 horas), lista en la que no están dos de los que tuvieron minutos en Anduva -Riki y Edu Cortina- y tampoco Ibra, que se cae por decisión técnica.

Por contra entran en ella, aunque alguno pueda hacerlo de manera temporal, Borja Sánchez y Samuel Obeng. El asturiano solo fue convocado en la primera jornada, ante el Dépor, aunque no llegó a disputar minutos y el delantero del filial fue llamado por Egea para cubrir la baja de Ortuño en los entrenamientos por su paternidad y se ha acabado haciendo con el hueco de Ibra.

El argentino no cuenta con Christian por su expulsión en Miranda de Ebro -lugar que ocupa Carlos Hernández en la lista- y recupera a Sergio Tejera tras cumplir la misma sanción que afronta ahora el cántabro. Quien también vuelve es Yoel Bárcenas, que no estuvo en la última jornada por los compromisos con la selección panameña pero ya opta como el resto de sus compañeros a un puesto en el once tras tener minutos ante Barbudas y volver a Oviedo con más ritmo.

En el lateral se afianzan Juanjo Nieto y Diegui Johannesson, y es que Lucas sigue siendo el lateral descartado por Egea y no acaba de encontrar hueco en la convocatoria, esta semana tampoco.

El equipo se concentrará en un nuevo escenario, el Hotel Monumental Naranco, a partir de las 19:00 horas tras entrenarse por útima vez antes del partido en El Requexón y a puerta cerrada.