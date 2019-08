Real Oviedo | Egea: «Lo de las fichas se solucionará entre hoy y mañana»

El técnico del Real Oviedo, Sergio Egea, afronta el debut en el Carlos Tartiere esta temporada con alguna incertidumbre respecto a qué jugadores están disponibles para conformar la convocatoria. El argentino cree que podrá contar con los que aún no están inscritos, pero el club aún no sabe si Jimmy cumplió sanción la pasada jornada pese a no estar inscrito o tendrá que hacerlo esta.

«El tema de Jimmy es administrativo y lo está manejando la entidad. En cuanto a las fichas, el club me ha transmitido seguridad y creo que vamos a llegar. Seguro que entre hoy y mañana se soluciona», explicó el entrenador, que destaca el esfuerzo de la entidad por solucionar la problemática y solo piensa en «sumar y trabajar» porque son cuestiones que tienen solución.

Con las únicas bajas por lesión de Viti y Joselu, el propio Egea reconoció que el tema de las fichas le hace tener en el aire el once, aunque no duda de que sea cual sea será competitivo. «Veremos qué es lo más conveniente, lo que sé es que el nivel no bajará. Tenemos que ser un Oviedo atrevido, que juegue en campo contrario y sea ofensivo. Me gusta presionar tras pérdida y no solo en casa, sino también fuera. El Oviedo es un equipo grande y no debe jugar a replegar y a la contra, sino asumir riesgos», analizó el entrenador carbayón.

Sin Joselu, el segundo delantero para Sergio Egea es Obeng, pero lo cierto es que aunque el 4-4-2 sea del gusto del técnico, el argentino no quiere quedar en inferioridad en el mediocampo. «En España casi todos los equipos salen con 4-2-3-1 y si juegas con dos puntas, sufres en el centro del campo. Hay que actuar con inteligencia y adaptarse», concluyó el ex futbolista, que espera enganchar a la afición para que «disfrute cada domingo».

Los azules se entrenaron en el Carlos Tartiere, en la penúltima sesión de la semana y a puerta cerrada. La novedad fue el terreno de juego, sobre el que se ejercitó por primera vez el equipo. «Encontré bien el césped e irá mejorando porque lleva poco tiempo instalado», ilustró el propio Egea.