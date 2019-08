Real Oviedo Egea: «El partido del domingo no es un Egea contra Anquela» El argentino matizó que el juego es de los futbolistas y que no se trata de un duelo personal contra Anquela, al que define como un gran profesional MARÍA SUÁREZ Viernes, 16 agosto 2019, 12:59

El técnico del Real Oviedo, Sergio Egea, analizó en la previa al debut liguero cómo llega el equipo al choque frente al Deportivo de La Coruña. El entrenador azul no quiso personalizar el duelo por tener como rival en el banquillo al ex técnico carbayón, Juan Antonio Anquela, y señaló que el partido será de los fútbolistas.

«Este juego es de los jugadores, los entrenadores solo gestionamos y armamos el equipo. Se lo llevará el plantel que mejor se comporte, pero no se trata de un Egea contra Anquela. Él es un gran profesional, un tipo recto contra el que no hay nada», respondió el argentino al ser preguntado por el morbo de debutar ante el técnico al que sustituyó en el banquillo azul.

Noticias relacionadas Ugarte y Steven, descartados para Riazor

Egea adelantó que Ortuño es una excepción por su buen estado de forma, y confirmó que jugará ante el conjunto deportivista tras haber hecho la pretemporada con el Albacete y haber disputado un amistoso con el bloque carbayón. «Era el 9 que estábamos buscando para jugar en punta, y el club hizo un gran esfuerzo por él. La llegada tardía de Bárcenas y la lesión de Joselu nos influyen, tenemos que buscar el sistema donde compitamos de la mejor manera pero Ortuño va a jugar en Riazor», comentó el propio técnico.

El argentino, por contra, no quiso hablar de la posible llegada de más refuerzos, aunque matizó que el mercado de fichajes estará abierto también para el Oviedo hasta el 31 de agosto. «No sé nada de más fichajes, solo me preocupo por los que están y de suposiciones no puedo hablar, hay un grupo muy bueno con el que estamos satisfechos y si hay entradas o salidas ya lo veremos», concluyó el propio Egea al ser preguntado por el interés en Dani Torres, mediocentro del Alavés.

El argentino descartó a Joselu, Viti y Lucas, y dejó en el aire la posibilidad de que Jimmy -a expensas del indulto de la Federación por su quinta amarilla- y Bárcenas, último en llegar, entren en la convocatoria. Tampoco estarán en ella ni Ugarte ni Steven, que no entrenaron con el primer equipo. «Los que llegaron tarde no están todavía descartados, ni es seguro quien saldrá en portería. Nos queda aún un entrenamiento y mañana decidiremos», apostilló Egea.