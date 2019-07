Real Oviedo Real Oviedo | Egea: «Quiero un trabajo más grupal y más velocidad en el juego» Sergio Egea, en El Florán. / PABLO LORENZANA El técnico se mostró tranquilo en cuanto a las llegadas de fichajes y aseguró que tiene claro que los que van a llegar serán buenos futbolistas R. J. GARCÍA SOTRONDIO. Domingo, 21 julio 2019, 01:46

Sergio Egea se mostró satisfecho con lo visto en la segunda prueba del Real Oviedo, aunque reconoce que hay cosas que no le gustaron y tienen que mejorar. Además, insistió en la tranquilidad con los fichajes, en los que debe primar la calidad.

El técnico valoró el partido señalando que están «agarrando ritmo, hay mucho trabajo de pretemporada, con sesiones fuertes, nos vamos soltando». Reconoció que ayer vio cosas «que me gustaron y otras que no tanto, así que hay que seguir trabajando para lograr el mejor equipo». Lo que no le gustó es que quiere «más conjunción y más pelota rápida y más asociación, eso a veces está peleado con la precisión». Por ello, entiende que «tenemos que entrenar con velocidad muy alta para poder hacerlo en los partidos».

Igualmente, cree que necesitan tener un juego más grupal. «Que todos pongan su calidad, que la tienen, que sigan peleando y trabajando y seamos un equipo incómodo», indicó.

También dijo que «hubo más ritmo con la pelota» en la primera mitad, pero que de lo que se trata es de que los jugadores vayan acumulando minutos y «entendiendo la forma que queremos jugar». Una vez más, insistió en que la forma en la que va a jugar el equipo es el 4-4-2, pero que ahora por la ausencia de más delanteros está probando otras cosas. En este sentido, se refirió a Steven, que marcó el gol y dijo que «es un chico con condiciones interesantes, es un definidor». «Me alegro por él porque está trabajando bien y que siga en esta línea para hacerse un sitio en el equipo que va a estar complicado», concluyó.

Sobre las palabras de Christian Fernández, que dijo que prefería jugadores del filial que parásitos, el técnico comentó que «quizás no quiso decir eso, todo profesional que llega al Oviedo quiere hacer las cosas bien. «A veces no te adaptas y no compites como te gustaría, pero no porque quisieras hacerlo mal», agregó.

Sobre la llegada de refuerzos se mostró tranquilo. «La dirección deportiva está buscando y peinando el mercado. Para llegar a Oviedo tiene que ser un buen futbolista por las exigencias. Estamos siendo pacientes y tolerantes y los que lleguen serán buenos futbolistas», expuso.

Por último, se refirió a la salida de Toché, del que dijo que «humanamente y profesionalmente le estoy agradecido. «Es un gran goleador, pero como dijimos s acaban ciclos. Espero que le vaya bien», concluyó.