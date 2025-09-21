El Real Oviedo, con la necesidad y la ilusión como armas El Real Oviedo visita esta tarde al Elche con la aspiración de lograr los primeros puntos a domicilio ante otro recién ascendido

La quinta jornada de Liga llega para el Real Oviedo entre la necesidad y la ilusión, ya que con el campeonato recién comenzado, el equipo está en una zona de la clasificación que se corresponde con su objetivo, pero también con la aspiración de lograr los primeros puntos a domicilio. El encuentro de esta tarde, además, es ante otro de los equipos que ascendieron este curso, el Elche, que hasta el momento no conoce la derrota, pero al que los azules pueden alcanzar en la clasificación en caso de lograr la victoria.

La alineación de los ovetenses presentará varias novedades y una de las dudas que no se despejará hasta poco antes del encuentro es si el técnico opta por un cambio de sistema. Por lo visto durante la semana y tomando como referencia lo que va de curso, Paunovic podría decantarse por jugar con tres centrales.

En la convocatoria, además de la presencia de tres porteros, incluyendo a Narváez del filial, destaca la vuelta de Oier Luengo y Brandon Domingues, a los que el técnico había dejado fuera para el encuentro de la pasada jornada en Getafe. En esta ocasión se caen David Costas, lesionado, Fede Viñas, que cumplirá el primero de los dos partidos de sanción con que fue castigado por la expulsión de la pasada jornada, y el lateral izquierdo del filial Omar Falah. También regresa a la lista Ilyas Chaira, una vez recuperado del esguince de tobillo que se produjo en el encuentro ante la Real Sociedad.

El conjunto ovetense se encontrará en el banquillo del Elche con Eder Sarabia, un técnico al que los azules se han enfrentado en cinco ocasiones, con el balance de cuatro derrotas y solo un empate. Los mensajes de los técnicos, en la víspera del encuentro, son muy diferentes y contrastan con la situación de sus respectivos equipos. Mientras que Sarabia ha dicho que los suyos tienen más puntos que fútbol y que tienen que aspirar a mejorar su juego, Paunovic se centró en la previa en pedir más optimismo al entorno.

Fiel a su forma de actuar desde su llegada al banquillo del Real Oviedo, el técnico serbio evitó dar cualquier tipo de pista al rival sobre sus intenciones para esta tarde y a cualquier pregunta sobre alineación o sistema se limitó a decir que se trata de una posibilidad o alternativa.

Lo que está claro es que habrá cambios tanto por obligación como por decisión técnica. La ausencia de David Costas en el centro de la defensa abre la puerta a la titularidad a David Carmo, que formará pareja con Dani Calvo. El internacional angoleño estará en el costado izquierdo y el oscense pasará al izquierdo.

Sin embargo, una de las alternativas que estuvo sobre la mesa a lo largo de la semana es la alinear una defensa con tres centrales. En ese caso el que entraría en el once es Bailly, que tendría así sus primeros minutos con la camiseta del Real Oviedo.

En la defensa es más que probable que se produzca otro cambio como el regreso de Rahim al lateral izquierdo. En el encuentro ante el Getafe debutó Javi López, el último fichaje de los ovetenses, ya que Rahim venía de jugar dos partidos con la selección de Niger.

El jugador cedido por la Real Sociedad no tuvo un buen estreno y cometió algunos errores, como el del primer gol, que facilitarán la presencia de Rahim que hasta el momento estaba dando un buen rendimiento.

Nacho Vidal, recuperado del aparatoso choque que se produjo en el encuentro ante el Getafe, pese a perderse un par de entrenamientos al inicio de semana, estará en el lateral derecho.

En el centro del campo el abanico de alternativas con que cuenta Paunovic es bastante amplio, ya que es la zona en la que ahora hay más jugadores disponibles.

El único que tiene la plaza asegurada es Dendoncker, mientras que para las otras dos posiciones el número de candidatos es muy amplio y de perfiles muy diferentes.

Por ejemplo, Sibo es el que daría un aire más defensivo al equipo, mientras que Reina o Colombatto son de un perfil mixto, ya que son centrocampistas con llegada. En el caso de buscar una versión más ofensiva, las alternativas son Ilic o alinear a Santi Cazorla. Hasta ahora la apuesta por su compatriota es clara, mientras que el capitán está relegado a esperar la oportunidad en el banquillo.

En las bandas todo apunta a que Hassan vuelva a estar en la derecha, mientras que Brekalo repetirá a la izquierda. Chaira, con solo una semana de trabajo con el grupo, deberá esperar su oportunidad,

En la delantera, con la ausencia del sancionado Fede Viñas, la sorpresa sería que repitiera Álex Forés, ya que todo apunta al regreso de Salomón Rondón.

El equipo ovetense se ejercitó ayer por la mañana en El Requexón y viajó por la tarde en un vuelo chárter.

