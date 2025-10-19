El Real Oviedo encaja mucho y remata muy poco El rendimiento defensivo carbayón es el peor de la categoría y en ataque sólo el Getafe dispara menos que los azules

Chisco García Oviedo Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Nueve jornadas disputadas son suficientes para empezar a entender que el Real Oviedo no tiene un problema único. Los azules sólo han sido capaces de sumar seis de los 27 puntos disputados y está claro que esa media está muy lejos de acercar la permanencia en Primera División. Un análisis más pormenorizado de las estadísticas del equipo arroja datos que invitan más a la preocupación que al optimismo. Hasta ahora, el descenso está mucho más cerca que la salvación, pero hay tiempo para cambiarlo.

La imagen ofrecida por el equipo ante el Espanyol puede llegar a ser más preocupante que el propio resultado final. Salvo un tramo del primer tiempo, el Oviedo dio la sensación de estar sometido siempre por el juego de los catalanes. Cierto que hubo chispazos que pudieron cambiar la historia, como las ocasiones de Ilis, Reina o Chaira, pero la realidad dice que el equipo corrió 5,4 kilómetros menos que los de Manolo González y eso es un dato que no deja en buen lugar a los futbolistas que pueden verse superados por la calidad técnica del rival, pero no se debería poner en duda la entrega y el sacrificio y ese dato juega muy en contra de los futbolistas y de lo que sucedió sobre el césped.

LOS DATOS DE UN MAL MOMENTO DEPORTIVO 1 Los azules corrieron el viernes 5,4 kilómetros menos que el Espanyol.

Físico Los azules corrieron el viernes 5,4 kilómetros menos que el Espanyol.

2 Son el equipo con mayor índice de probabilidad de recibir gol de la Liga.

Expectativas Son el equipo con mayor índice de probabilidad de recibir gol de la Liga.

3 Sólo el Getafe remata menos que los carbayones en el campeonato.

Remates Sólo el Getafe remata menos que los carbayones en el campeonato.

4 . En el tramo final de cada período generan la mitad de los goles encajados.

Fatídicos . En el tramo final de cada período generan la mitad de los goles encajados.

5 Con cuatro tantos anotados son el equipo menos anotador del campeonato.

Romos Con cuatro tantos anotados son el equipo menos anotador del campeonato.

Las estadísticas de los partidos contemplan un apartado que puede llegar a aportar una idea de lo que son los partidos. Se trata de los goles que se pueden esperar por lo que sucede sobre el césped, hasta este momento en la competición, los azules son los peores en este aspecto. Por lo que respecta a jugadas, los azules deberían haber encajado 12 goles y sólo han recibido nuevo, lo que deja en muy buen lugar a Aarón Escandell. La cosa cambia un poco en las acciones a balón parado donde el equipo ha recibido siete tantos y tenían que haber sido seis. Estos datos pueden contrastar con la sensación generalizada de que Aarón es el mejor jugador del equipo.

El Oviedo está mostrando su peor cara en la recta final de cada período de los partidos. En los últimos 15 minutos de cada tiempo han recibido ocho tantos, que suponen la mitad del total encajados. Tampoco los números hablan bien de lo que sucede cuando llegan los cambios al equipo. Sólo cinco de los 16 goles se produjeron antes de iniciar las rotaciones y el resto después de haber hecho alguna variación.

No tener el balón suele ser un problema a la hora de defender la portería propia y el Oviedo no suele ganar la posesión a los rivales. 11 de los goles encajados llegaron después de cinco o más pases del rival y sólo en cinco ocasiones necesitaron menos combinaciones. El rendimiento defensivo comparte endeblez ya sea en el juego dinámico o en el balón parado. En la primera de las estadísticas llegaron nueve goles y siete con jugadas de estrategia, que están pesando en exceso en contra. Además, 15 goles fueron convertidos desde dentro del área y sólo uno desde fuera, lo que habla del pobre rendimiento en esa faceta.

Todo podría cambiar con un buen rendimiento defensivo, pero el Oviedo es el segundo equipo que menos remata a la meta rival, sólo por detrás del Getafe, que saca mucho más rendimiento a sus goles.