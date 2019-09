Real Oviedo | «Encajamos gol con una facilidad pasmosa»

El aspecto defensivo es el que más preocupa a Javi Rozada y por ello en la primera semana completa que ha tenido para trabajar con el equipo es en lo que más ha insistido. Buscar un bloque y que los jugadores subsanen los errores de los compañeros es una de las claves para el técnico que tiene claro que, para mejorar en eso, lo que más ayudaría es tener un buen resultado mañana ante el Zaragoza.

El técnico no ocultó ayer que la principal asignatura pendiente es cortar la hemorragia de goles «lo que más me preocupa es el tema defensivo porque nos hacen goles con una facilidad pasmosa». En ese aspecto dejó claro que no se trata solo de la línea de atrás, y tiene claro que «es una cuestión de equipo».

Rozada puso como ejemplo lo sucedido en el primer gol de la Ponferradina, el pasado domingo, en el que aseguró que habían fallado hasta seis jugadores. «Puedes responsabilizar a Christian, pero hay seis jugadores que se confunden. Viene de una disputa que puede ir Saúl y no va. El balón le cae a Borja Sánchez y lo pierde», precisó. La cadena de errores sigue, a juicio del entrenador, por Christian Fernández, que estaba fuera de zona y no tapó el saque y que luego Carlos Hernández: «No está bien en la marca con Yuri. Lucas no hace la cobertura y Nereo se queda a media salida».

Ante eso, el entrenador lo que quiere es que haya ayuda en el campo: «Es normal que haya errores, pero que el compañero lo solucione». Por eso explicó esta semana se centró en que el equipo sea «un bloque y matar por el compañero».

Lo que no oculta es que la situación en la clasificación pesa en esos errores. «Lo que más ayuda son los resultados, cuando son positivos hace que el jugador esté más concentrado, más suelto y rinda mejor», subrayó. Además, también lamentó que después de haber encajado el primer gol el equipo entró en pánico y dio facilidades «puedes cometer un error, pero lo que no puedes hacer es venirte abajo. Eso es lo que me molestó», al tiempo que reconoce que en ese momento «las caras eran de que íbamos a perder y eso no puede ser».

Por eso, al igual que hizo en la sala de prensa de El Toralín, dijo que ese partido dentro de unas jornadas no se hubiera perdido. «Somos el Real Oviedo, hay jugadores con mucha experiencia en el fútbol profesional, y no podemos venirnos abajo por un gol», afirmó antes de insistir en la necesidad de «crear un bloque, donde si uno falla el otro pueda subsanar el falla».

Rozada incide en que es importante dejar la portería a cero, pero entiende que lo es todavía más que «no se comentan errores de grupo» y recordó que «si ves los partidos que lleva el Oviedo en todos hay errores y hay mucho regalo. Los rivales no te regalan, tú no puedes hacerlo».

En cualquier caso, el técnico es optimista y espera que la primera semana completa de entrenamiento sirva para subsanar esos errores ya que tiene la esperanza de que «poco a poco el mensaje cale. Al principio siempre es difícil, pero a base del día a día se les convence». En ese aspecto, está contento con la predisposición que está encontrando en el grupo, pero advierte de que los jugadores «están preocupados, porque no ganar te preocupa, pero los veo bien, con ganas, entrenando con la máxima concentración y actitud».

El próximo reto es mañana, ante el Zaragoza, y para ello considera que los jugadores están «preparados y responsabilizados, es un partido que te puede volver a enganchar y poner a un partido de salir de ahí abajo».

Por todo lo anterior, el entrenador oviedista no oculta la importancia del aspecto mental, algo que considera «va integrado en todas las sesiones de trabajo. No es cuestión de un día». Insiste en que esa mejora se logra con el día a día y cuando «los jugadores vean una idea y se consolide una idea», por ello descarta que sea «llegar y dar una charla, es todos los días trabajar bien y que el equipo vaya creciendo. El equipo necesita ganar un partido, siempre se dice pero es así, y crear una identidad que ayude a liberarse».

En lo personal, el entrenador, con la acumulación de partidos asegura que no tuvo mucho tiempo para asimilar su situación personal «la semana pasada fue una locura. No tuve tiempo para digerirlo me lo tomo como una responsabilidad grande» y esa responsabilidad aumenta porque «soy el entrenador del Real Oviedo y además de aquí. No podemos fallar, intento abstraerme de todo y ayudar al equipo a sacar los partidos. Pienso poco en el resto, ya tendré tiempo» indicó.