El Real Oviedo encuentra el camino Solo cuatro de los titulares en la primera jornada repitieron en el once que consiguió la victoria el sábado ante al Sporting RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 19 noviembre 2018, 03:54

El Real Oviedo parece que ha encontrado su camino. Tras un inicio de temporada marcado por los cambios en el sistema y las alineaciones, el partido del pasado sábado ante el Sporting apunta a ser el punto de inflexión que se buscaba. La imagen del equipo, en especial en la primera mitad, fue de lo más destacable de la Liga. Además, el partido tiene el valor añadido de haber sido ante el eterno rival y en un encuentro en el que la afición valora más el triunfo por lo que supone.

Una prueba evidente de las vueltas que el entrenador ha tenido que ir dando al equipo en busca de soluciones es que en el once del pasado sábado solo había cuatro jugadores de los que estuvieron en la alineación ante el Extremadura en el primer encuentro de Liga.

Los supervivientes de la primera jornada son Mossa, Tejera, Bárcenas y Saúl Berjón. De la primera jornada se cayeron: Alfonso, Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández, Javi Muñoz y Toché.

El principal problema para los ovetenses no parecía de nombres, al contrario, sino de encontrar una disposición de los mismos en el terreno de juego que permita aprovechar mejor sus características. En eso la temporada se parece a la pasada, en la que Anquela tuvo que ir dando vueltas al equipo hasta dar con la tecla. El técnico, que mantiene que lo que funciona no se toca y suele repetir tras las victorias, se ha encontrado con el problema de que el equipo hasta ahora no ha encadenado dos victorias consecutivas. Además que eso mantiene a los azules en la zona media de la tabla también provoca que exista una cierta falta de confianza.

En el encuentro del sábado, el equipo tuvo un extra con el que no había contado en toda la temporada, que fue que en la primera oportunidad de que dispuso logró adelantarse en el marcador, algo que seguramente a los propios jugadores les trasladó tranquilidad y la sensación de que era el partido en el que las cosas podían cambiar.

También hubo otro cambio que fue el balón parado. El equipo, que venía de recibir diez goles en este tipo de acciones, en esta ocasión no solo no sufrió, sino que logró sus dos goles de esa forma.

Lo que está en la raíz de la búsqueda de soluciones de Anquela es la debilidad mostrada por el equipo en el aspecto defensivo, que le tienen como uno de los equipos que más goles recibe de la Liga. Aunque el tópico dice que la tarea defensiva es tarea de todo el equipo, la realidad es que muchos de los goles partían de errores en el área, en bastantes ocasiones de bulto.

El técnico comenzó la temporada con defensa de cuatro y un centro del campo más poblado, pero ha tenido que cambiar a los tres centrales, tal como hiciera la pasada temporada. Las combinaciones que ha hecho el entrenador hasta ahora han sido múltiples, ya que por el centro de la zaga han pasado Carlos Hernández, que jugó siempre que estuvo disponible; Forlín, que empezó como suplente; Alanís, incorporado tarde y que ahora suma dos titularidades consecutivas. También Christian Fernández, que ha sido el más polivalente y, por último, una de las sorpresas de la temporada, el defensa del filial Javi Hernández, que aunque tiene ficha con el Vetusta es a todos los demás efectos jugador de la primera plantilla.

El nuevo Real Oviedo tiene como piezas claves en el centro del campo a Folch y Tejera. En el caso del último fue el sábado el más destacado del equipo, ya que aúna calidad y un despliegue físico que está sorprendiendo.

La otra novedad del equipo en las últimas jornadas es la presencia de dos delanteros, Joselu e Ibrahima. Especialmente el último con sus tres goles en los cuatro últimos encuentros, se ha convertido en una de las piezas angulares del ataque azul. A su lado a Joselu le toca una labor más gris y de trabajo a la que el onubense se está adaptando y aunque no aporta goles, si está siendo fundamental en la labor de contención.

Dentro de las vueltas que Anquela le ha ido dando a su libreta ha encontrado un comodín. Se trata del panameño Bárcenas. El canalero llegó como un jugador de banda. Ha jugado en la derecha, pero ahora también es carrilero y se está adaptando perfectamente a las exigencias del técnico en todos los partidos.