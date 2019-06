Entran Toché, Cortina y Josín y se cae de la lista para Pamplona Johannesson El lateral no viajará por lesión y en su lugar entra Josín, mientras que Toché y Cortina ocupan el sitio de los sancionados Joselu y Tejera MARIA SUÁREZ Viernes, 7 junio 2019, 14:03

La expedición de 18 jugadores con la que Sergio Egea va a agotar las opciones de entrar en play off supone la vuelta a una citación de Toché. El murciano, que entra en lista por el sancionado Joselu, no se vestía de corto desde el partido ante el Málaga, hace casi un mes. Otra de las novedades es Edu Cortina. Mientras que Toché ocupa el rol de tercer mediocentro, Cortina se hace un hueco como tercer pivote para sustituir a Tejera, que también acumula cinco tarjetas de cara a este último encuentro de Liga.

La principal noticia es la ausencia de Diegui Johannesson, que sufre una distensión en el abductor y finalmente le apea del viaje a El Sadar. Por el internacional islandés entra en la convocatoria el defensa Josín, ya que el otro hombre que puede jugar ahí o en el medio, Forlín, es baja por lesión junto con Javi Muñoz. A la de ambos se une la de Champagne, operado del menisco hace unos días, y la de Bárcenas, concentrado ya con la selección panameña para disputar la Copa Oro.

Los azules se entrenaron en el Carlos Tartiere esta mañana a puerta cerrada y, tras comer juntos en el Hotel Ayre, emprenderán ese viaje rumbo a tierras navarras esta misma tarde.