El Real Oviedo sigue recuperando efectivos: Calvo y Sibo ya trabajan con el grupo

Siguen las buenas noticias en el Requexón. Dani Calvo y Kwasi Sibo trabajaron junto al resto de compañeros sin aparentes problemas y ambos estarán disponibles para el trascendental encuentro que el Real Oviedo jugará el sábado a las 16.15 horas en el Alcoraz frente al Huesca. Veljko Paunovic ve cómo mejora la situación con respecto al final del partido del pasado fin de semana ante el banco. David Costas y Hassan, que el martes ya habían podido ejercitarse con los compañeros, volvieron a hacerlo en este miércoles y confirmaron las buenas sensaciones y que van a estar disponibles para la cita. La única baja con respecto al último encuentro liguero será la de Jaime Seoane, que además de la sanción, por acumulación de tarjetas, arrastra un golpe del partido ante el conjunto granota y no estará en tierras oscenses.

La incorporación de Sibo y Calvo no fue la única buena noticia, ya que Pomares y Paulino también se dejaron ver sobre el césped. En ambos casos no es segura su participación en el encuentro, pero al menos se acercan a la posibilidad de estar en la convocatoria. Lucas sigue con su puesta a punto y trabajó junto al readaptador, mientras que Bratt y Lemos no pisaron el terreno de juego.

La principal incógnita de los planes de Paunovic será ver quién ocupa el puesto de Seoane. Son varias las alternativas que tiene el técnico que aún tendrá dos sesiones de trabajo para tomar la decisión definitiva. Santi Cazorla y Cardero aparecen como grandes aspirantes al puesto.

En el entrenamiento de este miércoles, el técnico serbio dispuso un partido frente al Vetusta, en el que pudo probar a enfrentarse a un rival con el mismo sistema que utiliza el Huesca y así perfilar los detalles para intentar conseguir la primera victoria a domicilio desde su llegada al banquillo azul. El equipo volverá a trabajar mañana a partir de las 10.30 en las instalaciones del Requexón.

