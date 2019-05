El equipo vuelve a los entrenamientos con la mente en la 'final' de Tenerife Christian Fernández. / PIÑA Egea busca sustitutos para los sancionados Saúl Berjón, Javi Hernández y Christian, con Mossa, Bárcenas y Alanís como alternativas R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 22 mayo 2019, 01:49

El Real Oviedo retomará esta mañana los entrenamientos, tras la jornada de descanso de ayer, para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo ante el Tenerife, la primera de las tres finales que los azules afrontan para tratar de meterse en los puestos de 'play off'.

Después de repetir alineación en sus tres primeras jornadas al frente del equipo, el técnico introdujo un cambio en el equipo ante el Numancia y la próxima jornada se verá obligado al menos a realizar tres modificaciones en el once.

El técnico sabe que no podrá con tres de los habituales, Christian Fernández, Javi Hernández y Saúl Berjón, que el pasado domingo vieron la quinta tarjeta amarilla.

La plaza que menos dudas ofrece es la del lateral izquierdo, ya que para suplir a Christian Fernández, el jugador del equipo que más minutos lleva esta temporada, el recambio será Mossa, el otro lateral zurdo de la plantilla, al que el técnico solo utilizó hasta ahora para dar descanso a Saúl Berjón en el costado izquierdo del centro del campo.

En el centro de la defensa todo apunta a que el elegido para suplir a Javi Hernández será el mexicano Alanís. El defensa salió del equipo con la llegada de Egea, pero es el único central disponible, ya que Forlín sigue con sus problemas de rodilla y está inédito desde el pasado mes de noviembre, por lo que parece poco probable su vuelta.

En el caso de Saúl Berjón, todo apunta a que volverá al once Bárcenas, que ya sustituyó al ovetense en esa posición cuando estuvo lesionado. La otra alternativa sería Omar Ramos, pero el tinerfeño no parece que tenga todavía el ritmo de competición necesario para formar part del once. Las ausencias pueden suponer la vuelta de algún jugador más del filial a la convotoria para el domingo.