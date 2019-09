Real Oviedo Real Oviedo | Un equipo en busca de su identidad Riki, que se estrenó como titular en Anduva, es el decimoctavo jugador del Oviedo alineado por Sergio Egea en este inicio liguero. / ELOY ALONSO Sergio Egea no ha repetido ninguna alineación en los cuatro primeros partidos de Liga | Mossa, Sangalli, Saúl Berjón y Ortuño son los jugadores del Oviedo que siempre han sido titulares y el primero, el único que lo jugó todo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Jueves, 12 septiembre 2019, 01:07

Uno de los síntomas de que las cosas van bien en un equipo es que las alineaciones se repitan, con el manido dicho de los entrenadores de que «lo que funciona no se toca». En el caso del Real Oviedo, los cuatro partidos disputados hasta ahora son más bien señal de lo contrario, ya que el equipo no ha repetido once inicial en ninguno de los partidos.

La búsqueda de identidad del equipo a través de la repetición de las alineaciones es uno de los retos que tiene ahora sobre la mesa Sergio Egea, que ya tiene a su disposición a los 22 componentes de la plantilla, aunque en el caso del próximo domingo perderá a Christian Fernández por sanción. El resto ya están recuperados de sus lesiones y los que se incorporaron tarde a la pretemporada, casos de Arribas o Bárcenas, también acumulan suficiente trabajo como para poder entrar en los planes del entrenador.

Una prueba de que el técnico está teniendo que dar muchas vueltas a las formaciones iniciales que presenta es que hasta ahora solo hay cuatro jugadores que han estado en los cuatro onces que puso en liza Egea. El defensa Mossa, los extremos Sangalli y Saúl Berjón y el delantero Ortuño son los cuatro futbolistas que siempre han sido titulares hasta ahora. Además, se da la circunstancia de que solo hay un jugador que suma todos los minutos, el lateral izquierdo Mossa, que siempre acabó los partidos sobre el terreno de juego.

Sergio Egea no solo no ha podido dar continuidad a los equipos por decisión técnica, ya que en la primera jornada no tuvo disponibles a varios jugadores por no haber podido ser inscritos, a los que se sumaron jugadores sin la pretemporada completa, lesiones como las de Lucas y Joselu, o sanciones, ya que tanto Nieto como Tejera se perdieron un partido por ese motivo, al igual que Jimmy, que la arrastraba de la pasada temporada. Los tres últimos, además, están llamados a ser importantes para el técnico.

En lo que va de temporada 18 jugadores han sido titulares en al menos una ocasión, 17 de ellos son de la primera plantilla y Riki, del filial, estuvo en el once del pasado domingo en Anduva. Los cinco jugadores que todavía no han pasado por una alineación son el defensa Lucas, el centrocampista Borja Sánchez y el delantero Joselu, que no han disputado ningún minuto hasta el momento, además de Bárcenas e Ibrahima. En el caso del extremo panameño participó en dos partidos, mientras que el senegalés jugó los minutos finales del primer encuentro de la temporada en Riazor.

Uno de los puestos de los equipos menos susceptible al cambio es la portería. En el caso del conjunto azul no ha sido así, ya que Alfonso fue titular en las tres primeras jornadas, pero el pasado domingo fue Champagne el elegido. El argentino se incorporó tarde a la pretemporada por la intervención de rodilla a la que fue sometido al final de la pasada campaña.

Además de Alfonso, también fueron titulares en tres ocasiones Javi Fernández, Christian Fernández, Lolo y Tejera. Mientras, en dos lo fueron Diegui Johannesson, Edu Cortina, Nieto y Jimmy. En una ocasión formaron parte del equipo inicial Champagne, Carlos Hernández, Omar Ramos, Arribas y Riki.

La búsqueda de la primera victoria el próximo domingo ante el Elche es ahora fundamental para el entrenador. Primero, para aliviar la situación en la clasificación y dar tranquilidad al equipo y entorno. También para ser el punto de partida para que el equipo gane en identidad, las alineaciones se repitan y con ello la confianza de los jugadores vaya en aumento. Lo que está claro es que para buscar ese triunfo el equipo volverá a presentar varios cambios en el once, con el posible estreno de Joselu.