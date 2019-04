«El equipo es serio y compite, lo que es muy positivo» El argentino Forlín hace carrera por las instalaciones azules. / E. A. El defensa entiende que lo único en lo que deben pensar ahora es en Las Palmas, un rival difícil pese al mal momento por el que atraviesa El argentino Forlín volvió al equipo oviedista el pasado domingo tras cuatro meses apartado por una lesión R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 01:27

El defensa Juan Forlín pasó cuatro meses alejado del equipo por una fisura en el peroné hasta que el pasado domingo volvió directamente a la titularidad en el centro de la defensa. El argentino reconoce que todo este periodo apartado de los terrenos de juego fue duro, pero ahora vuelve a sonreír.

El Oviedo no pudo sumar los tres puntos en el encuentro ante el Deportivo, pero Forlín se queda con la imagen ofrecida ante un rival de tal entidad. El jugador explica que el partido le dejó «buenas sensaciones ya que el equipo compite y es serio», algo, a su juicio, «muy positivo» para afrontar el tramo final de competición.

A falta de los puntos, el central argentino insiste en que hay que quedarse «con el trabajo del equipo» ya que considera que este «fue bueno, pese a que no se pudo conseguir el resultado, lo que habla de lo duro que es la categoría». Además, recuerda que enfrente se encontraba «uno de los mejores conjuntos de la categoría y por eso fue el partido como fue» y entiende que la imagen «nos fortalece seguro por quedar con ese sabor de querer ganar a un equipo así».

Sin embargo, lo que tiene claro es que ahora es momento de pasar página y centrarse en el próximo compromiso: «Hay ya que pensar en Las Palmas». «Hay que pensar en el sábado y no ir más allá», hace hincapié el argentino, que, en este sentido, advierte sobre la dificultad que supondrá el conjunto canario, pese a que no atraviesa por su mejor momento: «No me fío de ellos porque individualmente son de lo mejor de la categoría. Va a ser muy duro».

El defensa del Real Oviedo evita mirar la clasificación, consciente de que puede sufrir muchos cambios «ya que queda mucho por delante». «Después iremos a donde vamos», añade.

Preguntado por los cuatro meses fuera del equipo, Forlín dice que su objetivo siempre es el mismo -«tratar de ayudar al equipo, de estar a punto y a lo que el míster me pida»-, aunque reconoce que «fue duro». En este sentido, recuerda que fueron «muchos meses sin jugar» y reconoce que le motiva haber vuelto en un partido como el del pasado domingo. Lo que demostró es que ya está en condiciones de jugar. En su reaparición rindió a buen nivel, algo que se debe, a su juicio, a que se centró en «entrenar y trabajar». «No hay más secretos para estar a punto el día de partido. La experiencia suma, pero el trabajo diario es lo que te da cuerpo para esos partidos», destaca.

Por último, reconoció que el domingo «fue raro estar sin nuestra gente, pero estábamos concentrados con el partido», y también aludió al debut de Jimmy, al que vio «bien y completó un gran partido».