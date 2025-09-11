El Real Oviedo, a la espera de conocer la identidad del detenido por los gritos racistas contra el Madrid Tras la reunión mantenida con los mandos policiales el club se encomienda a su Comité de Disciplina Social

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:17

El Real Oviedo sigue a la espera de conocer la identidad del detenido por la Policía a consecuencia de las investigaciones abiertas después de la denuncia por parte de LaLiga sobre los gestos de carácter racista que se produjeron en el Carlos Tartiere en el choque de los azules contra el Real Madrid. Una vez que tenga todos los datos dejará que actúe el Comité de Disciplina Social que fue impulsado hace un año y que está compuesto por tres personas ajenas a la estructura de la entidad.

Representantes del Oviedo mantuvieron hoy una reunión con representantes de la policía que les trasladaron los detalles de la investigación llevada a cabo, excepto la identidad del detenido. Al término de esa reunión, el club emitió el siguiente comunicado:

El Real Oviedo, tras mantener este mediodía una reunión con los mandos policiales correspondientes, quiere detallar el estado actual del caso comunicado ayer por la Policía Nacional tras haberse procedido a la identificación y el arresto correspondiente de un aficionado oviedista por hechos acontecidos en el partido Real Oviedo – Real Madrid.

Tras haberse realizado la identificación y posterior detención por parte de Policía Nacional, el Club manifiesta que:

La entidad no tiene acceso, por el momento, y en base a la ley de protección de datos, a la identidad del aficionado imputado.

Será el Comité de Disciplina Social del Club, constituido la pasada temporada, quien decida las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado en base a nuestro Reglamento Interno.

En el momento en el que el Club reciba, a través del organismo competente, los datos del aficionado mencionado, se ejecutará la sanción interna estipulada por el citado comité.

La comunicación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido constante, fluida y transparente en todo momento, respetando los tiempos de las investigaciones y sin desvelar ningún tipo de información confidencial al que la entidad no tiene acceso.

Por último, y tal y como se pronunció en palabras de nuestro presidente Martín Peláez desde los primeros indicios de que pudiera haberse producido un hecho de estas características en el Carlos Tartiere, el Club rechaza de forma contundente cualquier tipo de comportamiento que atente contra la violencia, racismo, xenofobia, y la intolerancia en el deporte, y actuará con toda la dureza que estatuariamente sea posible para erradicar este tipo de actitudes en nuestro estadio.

De la misma manera, y aunque este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista, el Club ofrece una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento.

