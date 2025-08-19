Agustín Lleida, director general del Real Oviedo: «Estamos tranquilos, el mercado para nosotros es así»

Ramón Julio García Oviedo Martes, 19 de agosto 2025, 14:30 Comenta Compartir

«Estamos tranquilos, el mercado para nosotros es así porque seguramente no seamos primera opción de muchos jugadores, pero eso puede cambiar en la última semana». Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, lanzó un mensaje de calma para el oviedismo de cara a la recta final del mercado de fichajes y puso ejemplos: «La semana pasada no teníamos la opción de Eric y Dendoncker y ahora seguramente los tengamos a los dos. Seguimos trabajando en ello».

Sobre el internacional belga, que ya está en la ciudad y ha superado el reconocimiento médico, Lleida explicó que: «Estamos tratando de cerrar algunos temas del contrato. No está todavía cerrado, pero estamos en ello. Esperemos hacerlo pronto y anunciarlo, sería muy importante para nosotros. Nos puede ayudar en varias posiciones, tiene mucha experiencia tanto en clubes como en selecciones. Va a ser importante, estamos seguros».

La plantilla aún está lejos de estar cerrada: «Estamos pendientes de cualquier situación para reforzar la plantilla, tendrán que llegar todavía tres o cuatro jugadores y paralelamente habrá salidas también». En la zaga no se descarta un central más: «Si encontramos algo que nos mejore, vamos a ir a por ello. Dependerá del mercado y de las opciones que manejemos». Y llegará un lateral zurdo: «Esperemos que en los próximos días podamos cerrar algo. Tenemos tres jugadores vistos para el lateral izquierdo y dependiendo de lo que decidan esos clubes veremos qué puede salir. Hemos hecho una oferta de un pago por cesión, otro que esta decidiendo y otro que puede quedar libre». Un extremo diestro y un delantero completarían las necesidades.

La puerta de salida también está abierta. Uno de ellos es Álex Cardero. Lleida mostró su satisfacción por la continuidad del canterano: «Estamos contentos con la renovación de Álex Cardero, es lo que queríamos y es una operación importante para todos. Está con el equipo y veremos si hay alguna opción fuera para que pueda seguir creciendo. Creemos que la mejor opción es una cesión y ser importante en Segunda». Más complejo es el caso de Borja Sánchez ya que ocupa ficha del primer equipo y necesitan espacio. Por último, está Jaime Seoane: «Nos reunimos con su agente ayer. Está valorando su futuro, en el Real Oviedo no va a continuar y estamos viendo qué opciones tiene y de qué forma pueda encontrar algo».

Temas

Real Oviedo