Real Oviedo | Forlín: «Teníamos ganas de reivindicarnos en nuestro campo»

Con los nueve jugadores del filial que ya habían trabajado a sus órdenes durante el miércoles, Juan Antonio Anquela avanzó en la planificación del duelo de este domingo contra el Rayo Majadahonda, en el que el Real Oviedo espera confirmar las buenas sensaciones dejadas el pasado domingo ante el Albacete. «Se vio un equipo muy intenso, muy ordenado y concentrado en todas las líneas. El resultado es positivo», ha señalado este mediodía Juan Forlín, que cambió de rol en el dibujo táctico respecto a la última temporada y pasó de hombre libre a central por el perfil diestro.

«Es similar. Estar atento y ofrecer una ayuda continua de todos a todos. El equipo estuvo muy compacto y eso hace que parezca que todos estemos mejor», ha señalado el zaguero argentino, que al igual que ayer su compañero Joselu, ha reconocido el refuerzo moral que supone cosechar el primer triunfo de la temporada en el Carlos Tartiere. «Las derrotas duelen, te hacen estar de mal humor toda la semana. Con la victoria a uno le cambia el ánimo», ha expresado antes de reconocer el peso simbólico de esos tres puntos sumados ante los manchegos.

«Había ganas de reivindicarnos en nuestro campo. Por suerte pudimos ganar», ha apostillado el central nacido en Reconquista, que ha indicado que deben ser versátiles para adaptarse a jugar con otro o cinco efectivos en la retaguardia. «La idea es dar siempre la cara, ser competitivo tanto dentro como fuera de casa y en Madrid no va a ser la excepción», ha aseverado el zaguero de cara a un choque en el que el técnico jienense ha afinado la presión sobre la salida de balón del cuadro majariego. Por molestias físicas, no se ha ejercitado con el grupo Tejera, que no se ejercitó por molestias físicas, pero su concurso en el Wanda Metropolitano no corre peligro.

