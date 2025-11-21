De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Hoy se cumplen cinco meses del día más feliz del oviedismo en el último cuarto de siglo. Aquel 21 de junio, equipo y afición festejaron ... el regreso a la Primera División. Hoy, 10 de aquellos jugadores ya no forman parte de la plantilla del Real Oviedo y, salvo Alemao, todos se encuentran en una situación deportiva peor y con visos de sufrir hasta el final del curso para poder reconducir la marcha. La fuerza del grupo cobra más sentido cuando se analiza el rendimiento ofrecido por una plantilla que luego de forma individual no ha conseguido el mismo brillo.

De todos los jugadores que participaron a lo largo de la temporada del ascenso hay 14 que no siguen en el club oviedista. Algunos ya salieron en el mercado invernal de la pasada temporada y el resto lo hicieron durante el verano.

Alemao es el único que ha sido capaz de mejorar su situación. Tras la decepción de saber que no seguiría vistiendo de azul en Primera División, el ariete brasileño se fue al Pachuca y allí recibió la llamada del Rayo Vallecano, que pagó 5,5 millones de euros por su traspaso y ya ha jugado nueve partidos a las órdenes de Iñigo Pérez, sumando 516 minutos y anotó un gol. Antes, había sido pieza clave del ascenso jugando en 40 partidos y marcando 14 goles, pese a terminar el año con problemas en el pubis.

Los ejemplos contrapuestos son los de Jaime Seoane y César de la Hoz. En el caso del primero, su contrato era con Pachuca, pero dejó claro que no jugaría en México y el Oviedo le cerró la puerta de la continuidad. Después de haber jugado 27 partidos, acumulando 1.486 minutos, en los que anotó tres goles, el madrileño se quedó sin equipo y sigue sin encontrar el proyecto que le satisfaga para seguir su carrera, aunque todo apunta a que encontrará acomodo en el próximo mercado invernal.

De la Hoz llegó a Oviedo en el mercado invernal y participó en 12 encuentros, sumando 645 minutos. El club ejecutó una cláusula que había en su contrato y que permitía rescindirlo de forma unilateral, mediando una indemnización, y el cántabro sigue a la espera de encontrar un equipo que satisfaga sus pretensiones.

Francisco Portillo tiene un hueco reservado en la historia azul. Llegó como talismán de los ascensos, después de quedarse sin equipo, y ratificó su condición anotando el 3-1 definitivo ante el Mirandés que certificaba el ascenso azul. Jugó 22 partidos, marcó dos goles y superó el millar de minutos jugados. Tras recibir la noticia de que no seguiría encontró su espacio en el Huesca. Hasta ahora, ha participado en once encuentros, con 524 minutos, sin ser suficiente para evitar estar en los puestos de descenso de Segunda.

Un peldaño por debajo está el Mirandés de Álex Cardero. El canterano jugó 21 encuentros en la campaña 2024-25 y la renovación de su contrato le tuvo toda la pretemporada en una situación incómoda. Resuelta la situación hizo las maletas con dirección a Anduva, con el recuerdo de la gran temporada anterior del equipo jabato, pero las cosas no están siendo ni parecidas. El equipo no acaba de encontrar el rumbo y él ha jugado en diez partidos y ha marcado un gol.

Peor están siendo los resultados de los tres jugadores que siguen compartiendo vestuario. Carlos Pomares, Sebas Moyano y Paulino de la Fuente fueron reclutados por un Zaragoza que ha firmado un arranque de temporada lamentable que le tiene colista de Segunda División y envuelto en una crisis deportiva e institucional de primer orden. Moyano y Pomares son asiduos en los partidos y han jugado 13 y diez encuentros respectivamente, mientras que las lesiones han lastrado a Paulino que apenas suma 381 minutos en ocho partidos.

Paraschiv se fue cedido a la Cultural y no está teniendo el protagonismo que le gustaría. El rumano ha participado en seis choques, pero apenas suma 273 minutos y no se ha estrenado. José Ángel Ziganda no está contando mucho con él y su futuro no parece claro para el mercado invernal.

Quentin Braat apostó por regresar a Francia. Firmó con el Rodez, de la Ligue 2, y acumula 14 encuentros como titular, con el equipo luchando en la zona media-baja de la clasificación.