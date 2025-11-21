El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Seoane, con la elástica del Real Oviedo, bate al guardameta del Tenerife en el encuentro disputado en el Tartiere hace un año. Álex Piña

De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Siete de los descartes del Real Oviedo tras el ascenso o están sin equipo o juegan en equipos que ocupan puesto de descenso a Primera RFEF

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:30

Hoy se cumplen cinco meses del día más feliz del oviedismo en el último cuarto de siglo. Aquel 21 de junio, equipo y afición festejaron ... el regreso a la Primera División. Hoy, 10 de aquellos jugadores ya no forman parte de la plantilla del Real Oviedo y, salvo Alemao, todos se encuentran en una situación deportiva peor y con visos de sufrir hasta el final del curso para poder reconducir la marcha. La fuerza del grupo cobra más sentido cuando se analiza el rendimiento ofrecido por una plantilla que luego de forma individual no ha conseguido el mismo brillo.

