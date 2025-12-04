Una marca sin precedentes en 39 campañas en Primera División

Cuando un equipo ocupa el último puesto de la clasificación no suele ser por un único motivo. Si fuese así, la solución podría ser ... más sencilla de encontrar. Los problemas se pueden acumular encima de la mesa del afectado y en el caso del Real Oviedo su falta de gol está siendo el principal obstáculo, que no el único. Un dato destaca por encima del resto es el hecho de que el equipo ha marcado su peor racha anotadora en sus 39 temporadas en Primera División, después de no marcar en los cuatro últimos partidos como local ante Levante, Espanyol, Osasuna y Rayo Vallecano. Romper esta estadística es el primer paso para aspirar a sumar el triunfo mañana ante el Mallorca.

A la hora de planificar la plantilla para el regreso a Primera División, después de 24 años de ausencia, había coincidencia plena en la necesidad de reforzar el frente del ataque. Mucho más cuando se anunció la no continuidad de Alemao, que acaba de ser el pichichi del equipo en Segunda. La llegada de Salomón Rondón y de Álex Forés no terminaron de convencer a la afición y por el camino se quedaron nombres como Luka Jovic, Etta Eyong o Simón Banza. Ahora, con 15 jornadas disputadas los problemas ofensivos del Oviedo son evidentes.

Sequía histórica

El primer gol azul en su regreso a la elite tuvo que esperar a la tercera jornada de Liga. Leander Dendoncker le puso la firma al triunfo ante la Real Sociedad. Los choques ante Villarreal y Real Madrid habían dejado ocasiones, pero no goles. Las salidas a Getafe y Elche dejaron la versión más plana en lo ofensivo de los azules y el gol de Reina ante el Barcelona no sirvió para sumar puntos. Ese fue el último tanto que pudo celebrar la afición azul en las gradas del Tartiere.

Los primeros goles como visitante significaron el primer triunfo lejos de casa. Luka Ilic y Rondón voltearon el marcador en Mestalla y también fueron los protagonistas de la última victoria carbayona. Todos los ojos se pusieron entonces en enlazar dos triunfos que instalasen al equipo en una zona más amable de la tabla, pero llegó la sequía total en casa. El Levante se llevó el triunfo por 0-2 y desencadenó una consecuencia inesperada para la mayoría del oviedismo como fue la destitución de Veljko Paunovic y la polémica llegada e Luis Carrión al banquillo.

Tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, el Espanyol amargó el debut del técnico catalán y ganó 0-2. Montilivi apareció como un oasis y los azules se pusieron 0-2 apuntando a estrenar el casillero de victorias de Carrión en Primera, pero tuvieron que conformarse con un empate a tres tantos sobre la bocina. Las siguientes comparecencias en casa terminaron con sendos empates sin goles ante Osasuna y Rayo y con la sensación de que el equipo había merecido bastante más, pero sin puntería no puede haber premio en forma de victoria. Además, las salidas a san Mamés y Metropolitano también acabaron en derrota y sin capacidad para dañar la meta rival.

Hasta ahora, el único equipo que se acerca a ese pésimo registro de cuatro jornadas consecutivas en casa sin anotar es el Girona, que estuvo tres partidos sin que sus aficionados los viesen marcar, en las jornadas tres, cinco y siete ante Sevilla (0-2), Levante (0-4) y Espanyol (0-0). Otros equipos como Athletic, Alavés, Celta, Getafe, Rayo y Levante suman dos partidos como locales sin marcar, pero no fueron de forma consecutiva.

Los siete tantos convertidos por el Oviedo en 15 jornadas son el peor registro de toda la categoría y se quedan muy lejos de los 12 que presentan Alavés y Osasuna o los 13 de Getafe, Valencia y Girona. El Levante que presenta los mismos puntos que los azules han marcado 16 goles. El próximo rival del Oviedo, el Mallorca, lleva anotados 15 goles de los que ocho han sido lejos de su campo y su delantero titular, Muriqui, ha marcado más goles que todo el conjunto carbayón ya que el ariete kosovar ha firmado ocho dianas en los 13 encuentros en los que ha jugado.