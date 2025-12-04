El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El once del Real Oviedo que empleó Luis Carrión en el Vicente Calderón. EFE
Real Oviedo

Una marca sin precedentes en 39 campañas en Primera División

El Real Oviedo suma cuatro jornadas consecutivas sin macar como local, lo que supone la peor racha de los azules en la máxima categoría

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:38

Comenta

Cuando un equipo ocupa el último puesto de la clasificación no suele ser por un único motivo. Si fuese así, la solución podría ser ... más sencilla de encontrar. Los problemas se pueden acumular encima de la mesa del afectado y en el caso del Real Oviedo su falta de gol está siendo el principal obstáculo, que no el único. Un dato destaca por encima del resto es el hecho de que el equipo ha marcado su peor racha anotadora en sus 39 temporadas en Primera División, después de no marcar en los cuatro últimos partidos como local ante Levante, Espanyol, Osasuna y Rayo Vallecano. Romper esta estadística es el primer paso para aspirar a sumar el triunfo mañana ante el Mallorca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

