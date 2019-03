Real Oviedo Real Oviedo | Ibra: «Si no pienso en acabar entre los seis primeros, mejor que cada uno busque otro trabajo» Ibra, en un entrenamiento del Real Oviedo en El Requexón. / Eloy Alonso. El jugador del Real Oviedo afirma que el apoyo de la afición les tiene que servir «para cambiar el chip» y aboga por dar carpetazo al polémico final del derbi IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 27 marzo 2019, 15:01

Protagonista de la acción con Peybernes en la recta final del derbi frente al Sporting que tiñó el derbi de polémica arbitral, Ibra ha confesado este mediodía que «a día de hoy continúa» sin entenderla. «Voy hacia el balón y el otro viene sin mirar, viene a chocar conmigo. Si te chocas con un muro y luego te caes como te caes es normal estar gritando, pero para mí no hubo nada. La gente que ha analizado eso, la mayoría ha dicho que era gol», ha expuesto el delantero del Real Oviedo, que prefiere dar carpetazo a esa jugada y centrarse en el encuentro de este fin de semana en el Carlos Tartiere ante el Deportivo.

«Si estamos ahí pensando en lo del domingo, creo que voy a pasarlo mal», ha afirmado el ariete de Pikine, fiel a su lema de «darlo todo» sin importar el número de minutos que tenga sobre el césped. «Soy un competidor y me gusta competir. Claro que me gusta jugar 90 minutos, como a cualquier jugador, pero después no voy a estar poniendo malas caras para decir que tengo que jugar 90 minutos, porque sino le estoy faltando al respeto al club y a nuestra plantilla», ha argumentado el delantero, que este domingo tendrá que batallar con los corpulentos centrales del equipo coruñés.

«A mí me da igual que sean Pepe o Ramos, o el que sea. Hay que estar preparados y saber que es un partido muy importante. Si tenemos que ir con nuestras armas, iremos. Tenemos un tanque como Toché, Joselu, yo. Estamos para pelear con todo el mundo», ha proclamado el senegalés, que insta a aprovechar la fortaleza del conjunto carbayón en su feudo. «Da igual el rival que venga, tenemos que darle las gracias a nuestra gente y seguir peleando», ha expuesto Ibra, que ha mostrado su ambición.

«Si no pienso en acabar entre los seis primeros, mejor me vuelvo a casa. Si estamos jugando para conformarnos, mejor que cada uno busqué otro trabajo», ha aseverado el ariete africano, que ha precisado que «el objetivo es intentar estar lo más alto posible». Ibra ha agradecido las pancartas de apoyo que la afición ha colgado en El Requexón y cree que deben afrontar ese aliento como «un cambio de chip para el partido que viene».

«Lo que pasa aquí, solo pasa aquí. Es increíble, a nuestra gente no podemos pagarle. El otro día no tuve coraje para enfrentarme a ellos después de la derrota. Han estado de diez y no merecían eso», ha expuesto tras lamentar el contexto que envolvió al partido, con el trato recibido por la afición azul en el acceso al estadio. «Para mí un partido de fútbol es una fiesta y tiene que unir antes que dividir. Los hechos están ahí. Lo paso mal por la gente que lo ha sufrido», ha concluido.