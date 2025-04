Real Oviedo | Ibra, sobre el codazo a Christian: «Es roja y a la calle»

María Suárez Lunes, 16 de diciembre 2019, 12:53 Comenta Compartir

El futbolista del Real Oviedo Ibra Balde fue muy claro respecto al codazo de Fali sobre Christian que acabó con el defensa azul sangrando por la nariz. Para el senegalés lo que más fastidia a los jugadores es que el colegiado no fuese a revisar una jugada que para él es fácil de arbitrar: «es roja y a la calle, es lamentable lo que ocurre en esa jugada e igual hubiese cambiado el partido«.

El delantero destacó el buen planteamiento con el que salieron los azules ante el Cádiz y lamentó que el tanto del conjunto gaditano complicara el devenir del partido. El equipo está ya pensando en las dos citas que tiene en solo cuatro días, el partido de Copa del Rey ante el Badalona (miércoles, 18.00 horas), y el de Liga ante el Racing (sábado, 20.000 horas), más aún los jugadores con menos minutos, como él.

El propio Ibra reconoció sentirse mal cada domingo que no tiene minutos —es el único del primer equipo que no ha sido titular este año—, pero insistió en que hay que respetar las decisiones del míster y abogó por lograr entrar en el once en La Copa. Ese partido será una oportunidad para el senegalés, aunque el punta insiste en que la verdadera final de los azules es el sábado ante el Racing en Liga.

Junto a la primera plantilla trabajaron siete jugadores del filial: Riki, Javi y Jorge Mier, Josín, Riki, Amez y Obeng. Solo Jorge Mier y Obeng, suplentes con el Vetusta y el primer equipo respectivamente esta jornada, se ejercitaron con más intensidad. Todos ellos son los candidatos a reforzar al equipo de cara a la cita copera el miércoles ante el Badalona (18.00 horas).

La acción de Fali sobre Christian y la derrota

«Es muy fácil, es tarjeta roja y el jugador a la calle. Y ya está. El otro día todo el mundo vio el penalti de Busquets. La jugada con Christian es lamentable, no se da él mismo para romperse la nariz, e igual hubiese cambiado el partido«.

«Que no la revise el arbitro es lo que te jode un poco más, porque el VAR tiene que revisar ese tipo de acciones. No sé si estaba funcionando o no, pero para mí era roja y una roja es importante en el partido».

«El míster había hecho un buen plan de partido y el Cádiz es un rival que sabe a lo que juega. Salimos con esa idea hasta que encajamos el gol. Luego es un poco más difícil buscar el empate ante un rival como ese, que va primero y con tantos puntos.»

Semana de Copa: oportunidad para los suplentes

«Personalmente cuando vengo a entrenar cada día me siento bien, pero luego voy a casa los fines de semana sin competir y me siento jodido. Son decisiones del míster y yo las respeto, hay que aguantar y tratar de meter goles y disfrutar cuando llegan partidos con oportunidad de jugar como esta semana.«

«Desde que estoy aquí siempre he tenido ganas de jugar más de lo que me están dando, pero hay que respetar lo que dice el míster. Yo quiero jugar y la Copa del Rey es precisamente una competición en la que tenemos que ganar para tener más minutos y coger ritmo de competición quienes no los tenemos«.

«No tengo nada que demostrar a nadie, solo hacerlo lo mejor posible cuando me toque jugar y ser yo mismo. Hay que ir el miércoles a Badalona y buscar hacer un partido perfecto«.

La final ante el Racing

«Hay que ganar, necesitamos esos puntos más que ellos y tenemos que hacer el partido de Alcorcón o el de Albacete. Cuando estamos bien somos un equipo al que es jodido enfrentarse. Tenemos jugadores buenos tanto alante como atrás y es importante sumar de tres antes de ir de vacaciones.«

«No hay que equivocarse, hay que pensar en el miércoles, pero sobre todo en el partido de Santander. Es muy importante, y esa es nuestra final: de sábado y ante el Racing. La idea es ganar antes en Badalona».