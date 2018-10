Real Oviedo La 'pantera' ya enseña las uñas Ibrahima Baldé trata de controlar un balón en presencia del defensa Unai García. / ÁLEX PIÑA La entrada del senegalés contribuyó de forma decisiva en la remontada del equipo ante Osasuna | Ibrahima Baldé aprovechó al máximo la media hora que tuvo el domingo para reivindicarse y ser una de las claves de la victoria RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 22 octubre 2018, 05:07

En la jornada anterior, ante el Rayo Majadahonda, Ibrahima Baldé ya mostró en el cuarto de hora que jugó que podía ofrecer cosas importantes al equipo. El sábado ante Osasuna su ingreso en el campo cambió el partido y con dos delanteros el equipo logró darle la vuelta al marcador y confirmar que Anquela puede contar con él cuando lo estime oportuno.

La 'pantera' ha dado sus primeros zarpazos con la camiseta azul y aportó al equipo mucha más profundidad, ganó acciones por arriba y sembró dudas en la zaga navarra, pero también tuvo un par de desmarques en los que el control se le fue por poco. También combinó bien de cara en la frontal con sus compañeros y el equipo lo agradeció. La entrada del senegalés hizo que el equipo pasara a jugar con dos delanteros y fue en buena medida el responsable de la reacción de los carbayones, que sumaron su segunda victoria consecutiva como locales.

La llegada esta temporada de Ibrahima, procedente del Cluj rumano, tuvo algunos tintes de culebrón, ya que tras alcanzar un acuerdo con el conjunto azul su salida de Rumanía se retrasó más de lo previsto por problemas burocráticos. Ibra comenzó más tarde la pretemporada y eso provocó que empezara con desventaja en relación con los otros dos delanteros de la plantilla, Toché y Joselu. Luego el sistema del equipo, con un solo punta de inicio en todos los partidos le restó posibilidades de tener minutos.

Hasta ahora, el senegalés ha participado en seis encuentros de Liga (Extremadura, Cádiz, Alcorcón, Albacete, Rayo Majadahonda y Osasuna), en total suma 112 minutos. Además, fue titular en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca, donde disputó 76 minutos.

Anquela le ha utilizado como delantero, pero también en banda en alguno de los encuentros. En las últimas semanas se le vio en El Requexón especialmente acertado en el remate y muy intenso en las sesiones, llamando así a las puertas del equipo, lo que confirmó con la media hora larga que jugó el pasado domingo.

Quienes conocen al jugador, que se estrenó en España en el Atlético de Madrid con el que debutó en Primera, destacan de él su buen juego a los espacios que gana gracias a su gran zancada y el trabajo para el equipo. El sábado, ante otro de los equipos en que militó en España se reivindicó y le plantea a Anquela uno de esos problemas que los técnicos dicen que les gustan, que es tener que decidir entre varias alternativas.

El sábado, tras el encuentro, el delantero volvió a mostrar sus ganas de ayudar y no quiso tener mucho protagonismo al anteponer el equipo a su actuación personal: «Me gusta más hablar del equipo, he ayudado un poco, lo importante eran los tres puntos». Asegura que se ha encontrado «bien peleando como siempre y hemos ganado en el último minuto con un golazo».

Ibrahima tiene claro que está para lo que mande el entrenador: «El míster siempre me dice: eres mi 'negrito' y hay que seguir peleando. Lo diré siempre lo importante es el equipo». Insiste en que el técnico «es el que manda. Si me mete, estamos dentro. Si no me mete, estaremos fuera gritando como la gente de la grada para apoyar al equipo. Yo, lo que me toque» destacó.

En cualquier caso su objetivo es tener más presencia en el equipo «trabajamos día a día para jugar. Estamos aquí para ayudar, pero el que manda es el míster» insistió. Lo que quiso destacar fue la importancia del triunfo en una categoría complicada. «Se sabe que cada punto es muy importante. Mirad lo que le pasó Málaga. Todos pueden ganar a todos» finalizó.

