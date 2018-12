Real Oviedo Ibrahima: «El fútbol es mental y estoy preparado para cualquier batalla» El ariete del Real Oviedo Ibrahima Baldé, durante un entrenamiento. / ELOY ALONSO El senegalés, premiado como mejor jugador azul en noviembre, indica que el grupo le «ha ayudado mucho para darlo todo» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 5 diciembre 2018, 14:58

Afianzado como referencia ofensiva del Real Oviedo, Ibrahima Baldé disfruta en la capital del Principado sin acusar la inactividad competitiva a la que se vio condenado durante su etapa en el CFR Cluj. «El grupo que tenemos me ha ayudado mucho para ir dándolo todo. Estoy bien y gracias al equipo no se nota, pero seguimos currando», ha expuesto el ariete senegalés tras recoger el premio como 'Jugador 5 Estrellas', con el que la afición azul le ha distinguido como el mejor del conjunto carbayón durante el mes de noviembre.

«Muy contento» por recibir un galardón que le motiva a «seguir trabajando y mejorando para ayudar al equipo», Ibra ha dado las gracias por él a los seguidores azules y a los fisios por sus cuidados para llegar en las mejores condiciones a los partidos tras las molestias surgidas por «dos golpes en la rodilla» durante el duelo contra el Mallorca. «El fútbol es mental y con todo lo que me ha pasado en la vida estoy preparado para cualquier batalla. Estando fuera, dentro o en la grada, me da igual. Cada día que me toca estar en el verde voy a intentar darlo todo», ha expuesto el atacante africano, que ha afirmado con sorna que Juan Antonio Anquela le pide «de todo».

«Primero correr, pelear, y después si marco goles, ya es la hostia. Ojalá que sigamos haciéndolo bien y recuperar a los lesionados, porque tenemos un plantel muy bueno», ha expresado el delantero de Pikine, quien cuestionado por una cifra de dianas fijada ha aludido a su versión más mística. «Si yo mismo no puedo asegurar que mañana voy a estar aquí, no puedo asegurar los goles que voy a marcar. Me gusta marcar goles, porque de eso vivimos y ojalá que sean muchos. Aquí lo estamos consiguiendo poco a poco y ojalá que siga así, que sigamos ganando sobre todo», ha expuesto el ariete, que ha mostrado sus impresiones sobre el último refuerzo del conjunto carbayón, Omar Ramos: «Lo veo fino. Tiene velocidad, regate y con el grupo que tenemos lo vamos a ayudar para que sea más fuerte todavía. Creo que nos va a ayudar mucho», ha concluido.

Más información Omar Ramos ya se entrena con el Real Oviedo

Síguenos en: