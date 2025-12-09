El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo García, en un encuentro con el Betis de este curso. EFE

El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García

La posible salida de Hassan en el próximo mercado de invierno abre las puertas a una llegada para la banda derecha del centro del campo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:15

El Real Oviedo se va a mover en el mercado de invierno y se esperan un buen número de salidas y llegadas. Una de las operaciones de la que se está hablando desde el mercado de verano es la posibilidad de que Hassan salga traspasado.

La salida del franco-egipcio abre las puertas a la llegada de un extremo derecho. Uno de los nombres que están sobre la mesa es el de Pablo García, jugador del Betis, que no está teniendo muchos minutos en el club hispalense.

Aunque recientemente fue titular en el derbi y es internacional sub 21, no está contando demasiado para Manuel Pellegrini y eso lo demuestran sus números, ya que en lo que va de temporada no llega a los 300 minutos, en diez encuentros, solo dos como titular.

Uno de los motivos que un jugador con la proyección de Pablo García pueda salir en el mercado de invierno es que en su posición es indiscutible Antony, el fichaje estrella del conjunto andaluz en el pasado verano.

Tras la derrota ante el Barcelona, Pellegrini se refirió a Pablo García como «un jugador joven con muchísima proyección, pero con muchísimo todavía que aprender».

Aunque hay otros equipos interesados en hacerse con la cesión del futbolista, la posibilidad de tener más minutos en Primera atrae al futbolista

El Real Oviedo sigue escuchando ofertas por Hassan, pero no será el único que salga en las próximas semanas. A la vez se está explorando el mercado para las incorporaciones.

La próxima semana se espera que se aceleren algunos frentes abiertos, como es habitual siempre bajo la supervisión de Jesús Martínez, que está asesorado por Rafael Monge.

