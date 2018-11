Ya no quedan intocables para Anquela El equipo oviedista se despide aplaudiendo a la afición, al término del encuentro ante el Mallorca. / ÁLEX PIÑA Alfonso y Christian Fernández, suplentes el domingo, eran los únicos que habían jugado todos los minutos RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 6 noviembre 2018, 02:54

La alineación inicial del Real Oviedo el pasado domingo presentó muchas novedades, sobre todo, la ausencia de los dos jugadores que hasta el momento habían disputado todos los minutos de Liga: el portero Alfonso y el defensa Christian Fernández. También se cayó de la alineación otro de los jugadores que habían sido titulares siempre en las jornadas anteriores como Diegui Johannesson. Solo se ha mantenido siempre en el once hasta ahora Saúl Berjón, que no acabó el encuentro debido a un problema físico, que le convierte en duda para el partido del sábado ante el Deportivo.

El partido de ayer deja al defensa Mossa como el jugador que más minutos ha disputado hasta el momento, con 1.035. El valenciano es junto a Saúl Berjón, Joselu y Javi Muñoz, uno de los jugadores que han participado en todos los encuentros de Liga.

El técnico azul, que la pasada temporada y lo que va de la presente no es muy partidario de grandes cambios, sigue en la búsqueda de un equipo tipo y el pasado domingo fue el encuentro en que más sorprendió su once inicial, en cuanto a nombres. El cambio solo fue de nombres, ya que el equipo mantuvo el sistema que venía utilizando en las últimas jornadas, con tres centrales, cuatro centrocampistas y tres atacantes.

Los dos estrenos de la jornada de ayer en la alineación inicial fueron los del portero Champagne y el delantero Ibrahima. El primero solo había jugado en Copa del Rey, mientras que el senegalés había tenido presencia en siete de los encuentros anteriores.

El técnico no quiso entrar en detalles sobre el motivo del cambio en la portería y al ser preguntado en sala de prensa sobre el asunto lo zanjó señalando que «Alfonso no lo estaba haciendo mal, pero pensé que había que cambiar» . También dijo que cuando se planteó modificaciones en el equipo «teníamos que empezar por ahí, creíamos que saldría bien». No obstante, todo apunta a que el motivo del cambio fue tratar de mejorar en las acciones a balón parado, acciones que al equipo le están costando muchos goles.

La otra novedad destacada del equipo ante el Mallorca fue el estreno como titular de Ibrahima, que hasta el momento había tenido escasa presencia en el equipo, si bien su salida al campo en los encuentros ante Osasuna y Nástic, ante la que fue el autor del único gol del equipo, le llevó a hacerse con un hueco en el equipo titular. El senegalés lo aprovechó con su segundo gol y siendo uno de los jugadores más destacados del equipo. La presencia de Ibrahima en el once hizo que Joselu estrenara de inicio una posición que ya había ocupado en el transcurso de alguno de los encuentros, desplazado a la derecha.

Otro de los aspectos destacados en el encuentro del domingo es que en los minutos finales del encuentro el equipo se quedó sin la mayoría de los jugadores que más minutos sumaban, con la salida por lesión de Saúl Berjón, a la que sumó la de Tejera por decisión técnica, al igual que en el caso de Joselu.

Lo que ya no es tanta sorpresa es la presencia del defensa del Vetusta Javi Hernández en el once, ya que ha sumado su cuarto encuentro como titular en liga y es uno de los jugadores que se parece haber ganado la confianza del técnico.

La titularidad de Javi Hernández, junto con la vuelta de Carlos Hernández tras ocho semanas ausente por lesión, supuso la salida del once de uno de los jugadores que más continuidad ha tenido con Anquela en el presente curso, el defensa Christian Fernández. El cántabro jugó completos los once primeros encuentros de liga, además del partido de Copa del Rey.

