«Tenía varias ofertas, pero el Real Oviedo me motiva mucho» El nuevo defensa central, con una bufanda del club azul. / J. PAÑEDA Javi Fernández asegura que viene con la intención de ayudar al equipo a superar lo hecho la pasada campaña R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 10 julio 2019, 01:31

El defensa central Javi Fernández fue presentado ayer como el primer fichaje del Real Oviedo para la próxima temporada en una apuesta clara por la juventud, ya que se trata de un jugador de 21 años, que la pasada temporada militaba en el UCAM de Segunda B.

Además, también se convirtió en el primer jugador presentado por Michu como secretario técnico, que fue el encargado de darle la bienvenida y mostrar las esperanzas que tienen depositadas en él.

El nuevo jugador azul explicó en su primera rueda de prensa como oviedista el motivo por el que se decidió a fichar por el Real Oviedo. «Tenía varias ofertas, pero este club me motivaba mucho» y lo definió como «una entidad importante en la categoría y con una masa social muy bonita y eso me motiva para venir aquí», dijo.

El nuevo defensa azul reconoció que «el salto de Segunda B a Segunda es complicado, pero lo afronto con las muchas ganas de dar lo mejor de mí para que el Oviedo haga un buen año». En este sentido, el jugador expresó su agradecimiento al club y a Michu por «darme la oportunidad de formar parte de este equipo».

El cartagenero insistió en la entidad del conjunto ovetense como una de las claves de su decisión para estrenarse con él en el fútbol profesional: «El Real Oviedo es un club importante de la categoría y con una ciudad que se vuelca mucho con el equipo», explicó y también manifestó que «el año pasado hizo un buen año, aunque esperamos superarlo este».

Además, apuntó que sus primeras sensaciones en el club son muy buenas. «Llevo dos días entrenándome con el grupo y estoy muy contento con el técnico y todos los compañeros, que me están arropando», afirmó y destacó que acaban de empezar el trabajo de pretemporada y que está con «con muchas ganas de seguir así».

También desveló cómo se fraguó su llegada al equipo carbayón hace ya bastante tiempo. «Mantuvimos conversaciones hace varios meses, aunque se hizo oficial la semana pasada. Lo cierto es que llevábamos tiempo hablando», explicó el defensa.

El defensa comentó que el entrenador, Sergio Egea, le dio la bienvenida al club y le dijo que «estuviese tranquilo» y que también le preguntó en qué perfil prefería jugar, por la derecha o la izquierda, a lo que le respondió que «me da igual».

Javi Fernández no quiso definirse como futbolista y aseguró que prefiere que se haga «por mi trabajo durante todo el año porque la gente del club ya me conoce». No obstante, dejó claro que se trata de un jugador que «se sacrifica mucho por el equipo».