Real Oviedo Javi Hernández: «Anquela está con el equipo a muerte» Javi Hernández. El zaguero jerezano indica que su 2018 ha sido positivo y confía en concluirlo «de la mejor manera el sábado» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 19 diciembre 2018, 14:16

Baja en Granada por sanción, Javi Hernández trabaja con la expectativa de regresar a la titularidad tras un parón que se le ha hecho largo por una expulsión que le pilló por sorpresa. «No me esperaba la segunda amarilla, no fui con mala intención, pero el árbitro no lo vio así», indicó este mediodía el joven zaguero, que toma como aprendizaje una experiencia que le obligó a ver desde fuera el duelo del Real Oviedo en Los Cármenes.

«Vi al equipo empezar muy bien, compitiendo ante el líder de la categoría. Jugamos bien, pero ellos la tuvieron y la metieron», expuso el defensor de Torrecera, que aludió al alto precio a pagar por los errores que han empujado a los azules a una situación a la que esperan «darle la vuelta». «El míster está con el equipo a muerte, igual que siempre, trabajando y metiéndole intensidad», señaló el jerezano, principal candidato a suplir la baja de Mossa por su versatilidad para desenvolverse tanto en el eje como en el carril zurdo de la retaguardia.

«Me gustan las dos posiciones, no me decanto por ninguna», señaló antes de referirse a los elementos básicos de los dibujos tácticos empleados por Juan Antonio Anquela las últimas semanas. Con el deseo de frenar su racha de dos derrotas, el conjunto carbayón recibirá el sábado en el Carlos Tartiere al Málaga, a juicio de Javi Hernández «un gran equipo» y «muy compensado» ante el que insta a «estar unidos para conseguir la victoria». Apoyado en la experiencia de los veteranos, el zaguero cedido por el Real Madrid ha conseguido tener un 2018 positivo y desea concluirlo «de la mejor manera el sábado».

