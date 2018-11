Real Oviedo «El derbi ha sido el partido más especial de mi carrera» Javi Hernández, mejor jugador azul de octubre, confiesa que pese a las referencias previas le «impresionó» el ambiente que envolvió al partido IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:34

Con apenas veinte años, tras desnivelar el pasado 9 de septiembre el gran duelo asturiano de filiales en El Molinón, Javi Hernández se estrenó en un derbi con el primer equipo con el aplomo de un veterano. «Sientes ese cosquilleo que siente el futbolista. Fue especial, pero cuando empieza el partido y tocas el primer balón sueltas todo y a jugar como cada uno sabe», ha confesado el zaguero jerezano este mediodía, tras recibir el premio al 'Jugador 5 Estrellas' del mes de octubre.

Un galardón otorgado con los votos de los aficionados, que han reconocido una fulgurante irrupción que según ha señalado ha superado hasta sus propias expectativas. «Venía para el filial y sí es verdad que en pocas semanas estaba ya en dinámica del primer equipo. Creía que podía tener la oportunidad de debutar y hacerme un hueco en la plantilla», ha indicado el central andaluz, fascinado con el ambiente que envuelve a un derbi.

Noticias relacionadas El Real Oviedo despide a su jefe de seguridad por borrar los murales de Symmachiarii en el Tartiere

«Me habían comentado algo y había visto vídeos, pero de que te lo cuente la gente a sentirlo y vivirlo no es lo mismo. Me impresionó», ha reconocido el defensor cedido por el Real Madrid, que no se enteró hasta la llegada al Carlos Tartiere de que iba a ser titular contra el Sporting. Entonces pensó en su familia, sus amigos y en «demostrarle todo al míster y a la afición», aconsejado por Saúl Berjón. «Me dijo que disfrutase, que esto era para vivirlo y que lo diese todo», ha confesado el jerezano de los entresijos de un duelo con una huella indeleble para él. «Hasta ahora ha sido el más especial de mi carrera. Con ese ambiente, con tanta gente, fue el más importante», ha concluido.