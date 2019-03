Real Oviedo: «Me entiendo muy bien con Tejera»

Tras un repunte de protagonismo a nivel de minutos durante el mes de febrero, a Javi Muñoz se le abre de par en par la puerta de la titularidad este domingo por la sanción de Ramón Folch. El centrocampista parleño aseguró ayer que está «tranquilo» ante la posibilidad de regresar a la titularidad porque lleva «trabajando durante mucho tiempo» y se encuentra «preparado para hacerlo lo mejor posible» si finalmente tiene que hacer tándem en la medular oviedista con Tejera.

«Es un jugador con el que me entiendo muy bien. Es un gran jugador y tanto en los entrenamientos como en los partidos me he sentido muy bien», señaló el madrileño, que «con las directrices» que les aporta Juan Antonio Anquela confía en aportar «el orden» y el equilibrio además de conseguir que el balón pase por ellos «para darle fluidez al juego». Consciente de que hasta el final de temporada «todos los partidos van a ser muy difíciles», considera que cuando los azules juegan con tres en la medular se potencia la asociación y siempre tienen «líneas de pase», pero cree que juegan «bien de las dos maneras».

El jugador cedido por el Alavés auguró que «independientemente de la posición en la que esté», el Lugo les va «a crear muchas dificultades», pero confía en solventarlas para «intentar seguir en la misma línea». «La semana pasada hicimos un gran trabajo. Hacer bueno ese punto pasa por ganar en nuestro campo y así nos lo vamos a tomar. Vamos a ir partido a partido con la ambición de conseguir los tres puntos», concluyó.

El último encuentro disputado en el Carlos Tartiere puede pasarle factura al club azul, ya que la Comisión Antiviolencia propuso ayer una sanción de 3.250 euros «por deficiencias en las medidas de control y acceso y permanencia de espectadores, al no impedir que se introdujera una botella de cristal de un litro de cerveza». Asimismo, también como eco de ese encuentro ante el Alcorcón del pasado 16 de febrero, pide una multa de 3.001 euros para un aficionado que fue localizado en el municipal ovetense «bebiendo de una botella de cristal que escondía en su mochila.