«Vamos a intentar que el balón pase por nosotros para darle fluidez al juego» Javi Muñoz Javi Muñoz, que apunta a la titularidad por la baja de Folch, señala que se entiende «muy bien» con Tejera IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 28 febrero 2019, 13:48

A tres días de afrontar un nuevo choque liguero en el Carlos Tartiere ante el Lugo, Juan Antonio Anquela programó para esta mañana un partidillo ante un combinado de juveniles y jugadores de la cantera cedidos por el club en Tercera División, concluido con un 2-0 favorable a los jugadores de la primera plantilla gracias a un doblete de Toché. Con Carlos Martínez, Saúl Berjón y Ramón Folch trabajando al margen del grupo, en el ensayo el técnico jienense terminó probando con un 4-4-2 y observó de cerca la compenetración entre Tejera y Javi Muñoz, al que se le abren las puertas de la titularidad con la sanción de Ramón Folch.

«Es un jugador con el que me entiendo muy bien. Es un gran jugador, tanto en los entrenamientos como en los partidos me he sentido muy bien. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible», expuso Javi Muñoz, felicitado por sus compañeros al inicio de la sesión por su vigesimocuarto cumpleaños. El parleño aseguró que está «tranquilo» ante la posibilidad de regresar a la titularidad porque lleva «trabajando durante mucho tiempo» y se encuentra «preparado para hacerlo lo mejor posible».

«Con las directrices que dicte el míster vamos a intentar en esa posición el orden, el equilibrio y que el balón pase por nosotros para darle fluidez al juego», explicó el centrocampista cedido por el Alavés, que precisó que Anquela les pide que no pierdan «el sitio» y con balón jugar «rápido con fluidez». Consciente de que «de aquí a final de temporada todos los partidos van a ser muy difíciles», considera que cuando los azules juegan con tres en la medular se potencia la asociación y siempre tienen «líneas de pase», pero cree que juegan «bien de las dos maneras».

El jugador formado en la cantera del Real Madrid auguró que, «independientemente de la posición en la que esté», el Lugo les va «a crear muchas dificultades», pero confía en solventarlas para «intentar seguir en la misma línea». «La semana pasada hicimos un gran trabajo. Hacer bueno ese punto pasa por ganar en nuestro campo y así nos lo vamos a tomar. Vamos a ir partido a partido con la ambición de conseguir los tres puntos», concluyó.