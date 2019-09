Real Oviedo Rozada: «Vamos a trabajar para que la afición esté orgullosa» Rozada, durante su primera rueda de prensa como técnico del primer equipo del Oviedo. / ELOY ALONSO El técnico se marca como objetivo sacar un equipo «valiente y atrevido» que vuelva a enganchar a la afición MARÍA SUÁREZ Oviedo Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:25

El nuevo entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, analizó sus primeras horas como técnico del primer equipo en la previa al choque ante el Extremadura (jueves, 19 horas). Que sea una semana con dos partidos en solo cuatro días no le está dejando tiempo para asimilar su nuevo rol, pero se mostró convencido de que el equipo dará la vuelta a la situación y se marcó como objetivo prioritario recuperar el orgullo de la afición. Con él Lucas será titular, aunque no esta jornada porque es baja por lesión, y no habrá un sistema fijo, sino que su estilo responderá a los contextos de juego.

Su llegada al banquillo

«Estaba en casa, viendo el partido, y hubo una llamada de Joaquin un poco antes de las ocho. Fui al Tartiere, me expresaron la situación, yo la mía, llegamos a un acuerdo muy fácil. El club me dice que ve a los jugadores en una dinámica mala, y por debajo de su rendimiento, y me pide que tire de ellos y que lo haga siendo yo mismo. Eso fue lo que me transmitió el club. Hago lo mismo que hago en el filial, pero en el primer equipo».

«Los entrenadores del filial están para esto, trabajar y si tienen la oportunidad aprovecharla. No hay nada mejor que tirar de técnicos que ya están trabajando en la casa. Sergio Egea es una persona excepcional, le estoy muy agradecido. El trato que nos ha dado es espectacular y no hay que olvidar que yo estoy aquí sentado porque él nos subió al fútbol profesional. Lo que le pasó nos puede pasar a todos, porque cuando no se dan los resultados es más fácil echar a uno que a 25».

«Sientes responsabilidad. Este club tiene muchos años de historia y la responsabilidad es grande. Tenemos que intentar conectar con la gente, el mejor regalo que quiero llevarme es conseguir que esa gente que lo sufre y lo siente en la grada se sienta identificada con el Real Oviedo. Vamos a trabajar para que la afición vaya con la cabeza arriba y orgullosa de lo que vea en el Tartiere.»

«No me da tiempo a pensar en la parte sentimental, a asimilar o disfrutar un poco más. Solo pienso en el partido del jueves y del domingo y estoy todo el rato pensando en esa responsabilidad y en crear feeling con la afición.»

El partido ante el Extremadura

«Tengo el equipo totalmente pensado. Los once que van a jugar. Estuvimos trabajando ya todas las situaciones, y también con los jugadores del filial que van a estar en dinámica de primer equipo: Obeng, Riki, Steven, Josín, Viti, los Mier... Vamos a sacar esto adelante, seguro».

«Cuando un entrenador entra intenta poner su sello, habrá diferencias, claro. Focalizamos en que sea un equipo, valiente, ambicioso y que salga desde el minuto uno a por el rival, con mentalidad ganadora. Es el cambio quizá, que creo que se va a ver ya mañana. El partido dependerá del futbol ya, que tiene sus matices y es para todos lo mismo».

«Mañana es importante ganar, porque vienes de tres derrotas seguidas. Pero lo mas importante es ser un equipo ambicioso, valiente y que maneje bien los tiempos de partido, por encima incluso del resultado. Que el Tartiere esté orgulloso. Si se va logrando eso, a la larga -quedan 37 jornadas- vamos a sacar muchos puntos».

«Suelo mirar el rival a partir del lunes por la tarde habitualmente. Tanto Michu como Joaquin me ayudaron con al informacion del Extremadura, porque no conocía gran cosa... nos centramos en nosotros mismos, en otras semanas más normales -con solo un partido- ya trabajaremos más sobre el rival.»

«No hay un sistema definido, manejo varios, también asimétricos... para mí el fútbol son contextos y lo que el partido pide. Creo mas en los contextos de juego que en los sistemas, para buscar lo que requiere el partido y poder hacer modificaciones en cada uno.»

El vestuario

«El lunes estaban tocados por la marcha de Egea. Era una persona muy querida y los jugadores también se sienten responsables. Intenté animarles, que se sintieran arropados, y ayer ya volvieron con cambio de chip. Hay que seguir adelante, porque este club arrastra un montón de emociones.»

«El tema emocional fue lo que más necesario vi trabajar de inicio. Tenían dudas en cosas y veías al equipo indeciso. Les recordé que esta plantilla luchó por el play off hace bien poco, que han venido jugadores que ya han destacado en Segunda y ha venido gente de Segunda B que se lo ha ganado y que van a dar mucho cuando demuestren su potencial. Se notará cuando reforcemos el tema anímico.»

«En el vestuario soy igual que en el filial. Intentaré crear unos hábitos y una identidad, que es muy fácil decirlo pero requiere del trabajo diario. Me centro en conseguir esas cosas para sacar esto adelante. Estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr.»

Ibra, Borja Sánchez y Lucas

«Lucas iba a ser titular, pero no lo será porque tiene una pequeña molestia en la rodilla. No está apto para jugar, son unas molestias. Va a ser un jugador muy importante. Tenemos muchas variantes porque tanto él como Diegui también pueden jugar de interior.»

«A Borja lo veo bien. Es un jugador al que hay que ayudar y estar muy encima de él. Ha tenido suerte porque viene un entrenador que le va a apretar. Él no se autogestiona, es un jugador que depende mucho del entrenador porque es débil de cabeza. Lo que voy a hacer es buscar todo el fútbol que tiene, que es espectacular, y como se suelte puede levantar al Tartiere.»

«Ibra irá convocado. Es un jugador que como cuerpo técnico tenemos que recuperar y que, sobre todo de cambio, dio muchísimo a este equipo.»