Real Oviedo Real Oviedo | Tejera: «Viene al Tartiere un equipo que luchará el ascenso» El centrocampista no cree que al Girona le afecte la situación política de Cataluña y advierte de su potencial MARÍA SUÁREZ Oviedo Jueves, 17 octubre 2019, 13:22

El futbolista del Real Oviedo, Sergio Tejera, destacó la importancia que tiene para el equipo «quitarse la espina» de no haber ganado aún en casa. Para lograrlo han de derrotar a un Girona que está llamado a pelear el ascenso en el tramo final de Liga y al que no cree que le afecte el conflicto político que atraviesa Cataluña.

El jugador, natural de Barcelona, explicó que Rozada es un técnico que trabaja muchísimo los partidos y que eso les capacita también para competirle a cualquier rival, también a uno de la entidad del Girona.

En lo personal, el pivote valoró la competencia existente en el centro del campo como algo positivo y aclaró que no juega condicionado por tener cuatro amarillas. El jugador, apercibido de sanción, concluyó que nada le hace «bajar la intensidad».

Los azules trabajaron a puerta cerrada en El Requexón con la novedad de Yoel Bárcenas, que llegó esta misma mañana de su concentración con la Selección y estuvo en las instalaciones carbayonas ejercitándose, aunque no con el grupo, que saltó al césped sin el panameño.

La ansiada primera victoria en el Tartiere

«Con la victoria se ven las cosas de otra manera, pero seguimos con la espina de ganar en casa y es por eso que tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido del domingo».

«El Girona es un gran equipo que seguramente acabará luchando por el ascenso, pero estamos convencidos de que podemos competir contra cualquiera, también contra ellos».

«No creo que la situación que se está viviendo en Cataluña afecte al Girona, porque es un tema que está al margen del encuentro del domingo. Sabemos del nivel del rival, que está hecho para ascender, pero nosotros sabemos que podemos competir por esos tres puntos».

La semana de trabajo en El Requexón

«El míster trabaja muchísimo los partidos, y teniendo una semana entera pues ese trabajo es aún mejor. Seguro que el domingo saldremos al campo con las cosas bien claras y con tranquilidad.»

«Joselu está entrenando de maravilla. Él lo único que quiso fue expresar que no está a su mejor nivel, pero yo lo veo bien.»

Las rotaciones del mediocampo del Real Oviedo

«La competencia en el centro del campo es alta, y el que juega siempre lo hace a un gran nivel. Podemos estar tranquilos en ese sentido, porque además de ser una competencia sana, es de las que hace que el nivel en el césped suba»

«Estar apercibido no me condiciona a la hora de jugar ni de estar dentro del campo. Si hay que ir a una acción al 100% yo voy a seguir haciéndolo, la intensidad no baja por tener cuatro tarjetas».