Real Oviedo Real Oviedo | Jimmy: «Las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas» Jmmy, en el centro, durante un entrenamiento con el Real Oviedo. El jugador reconoció que le fastidia no poder estar en la primera jornada por ver la quinta tarjeta en el último partido de la temporada MARÍA SUÁREZ Jueves, 18 julio 2019, 11:34

El centrocampista del Real Oviedo, Jimmy Suárez, no se considera un ejemplo para nadie pese a haberse hecho un hueco en el primer equipo de manera incontestable la pasada temporada. El medio insistió en que consiguió tener su oportunidad gracias a sus compañeros en el filial y se alegró de verlos ahora con él en la plantilla.

«Las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas, sino estás muerto. Yo no me considero un ejemplo, estás en el filial y el objetivo de todos es llegar al primer equipo, pasan las semanas y lo ves complicado porque solo algunos privilegiados lo consiguen. Lo bueno es que hay muchos aquí», comentó el jugador.

Jimmy no estará en la primera jornada de Liga por acumulación de tarjetas, algo que el canterano reconoce que «fastidia». «Mentiría si digo que no me molesta, pero esto es muy largo y vamos a tener muchos momentos para jugar. Me fastidia no estar en la primera, pero estaré listo para la segunda», señaló el propio futbolista.

El centrocampista ve en los detalles la clave para este año ser de los equipos que consigan su objetivo de pelear el ascenso. «Hay partidos muy complicados y muchos altibajos en 42 jornadas, puedes perder puntos con los de abajo y ganarlos con los de arriba. Quien controla esos pequeños detalles, el perder puntos en cosas tontas, lo logrará», concluyó.

El equipo trabajó en la última sesión a puerta abierta antes del partido ante el Unionistas (sábado, 19:30 horas) y lo hizo con las ausencias del primer equipo de Edu Cortina y Borja Sánchez. Tampoco estuvo Alberto, cuyo lugar sigue ocupando otro de los guardametas del filial, Buru. El jueves tarde y las dos sesiones del viernes serán a puerta cerrada.